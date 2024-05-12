Зі святом, рідненька! Яскраві листівки та картинки з Днем матері 12 травня

Не забудьте привітати маму зі святом

День матері відзначається в Україні щороку у травні та має плаваючу дату. Відповідно до Указу Президента України від 1999 року це свято відзначається щороку у другу неділю травня. У 2024 році День матері припадає на 12 травня.

Цього дня ви можете привітати своїх найближчих та найрідніших мам, подякувати їм за турботу, подарувати подарунок, квіти або просто поговорити до душі. День матері – гарна можливість ще більше зблизитися зі своїми мамами та нагадати їм, як ви їх любите.

Надішліть дорогій мамі в соцмережах та месенджерах милу листівку або картинку з теплими словами привітань. Так ви нагадаєте про свою любов і піднімете настрій своїй матусі. А крім того, найкраще привітати рідну маму особисто — зателефонуйте чи загляньте в гості та розкажіть про свою любов та пошану до мами.

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