Бридка звичка: чому в СРСР були поширені доноси та навіщо їх писали

Нерідко до такого вчинку опускались, щоб отримати додаткову вигоду

У Радянському Союзі, де життя звичайного народу було бідним та сірим, існували бридкі та гидкі звички. Наприклад, писати доноси на сусідів та колег.

Ця практика активно підтримувалась партією, її називали "вкладом у розвиток комунізму". Як пише "Нова газета Європи", до цього навіть привчали дітей.

Донощиків у ті часи було багато, бо вони могли писати скарги анонімно. А значить, не нести відповідальність за свої слова. Але був великий мінус для них ― вони самі могли в будь-який момент стати жертвою доносу і ніяк би не змогли довести своєї непричетності.

Доноси писали навіть на родичів. Піонер Павлик Морозов, який "здав" свого батька комуністам, був героєм для партії. Його ставили у приклад і закликали дітей наслідувати його приклад. Проте нав’язати його образ як героя таки не вдалось, і він став прикладом зрадника.

Куди частіше писали доноси на сусідів. Це був цинічний спосіб отримати їхні квадратні метри. У Радянському Союзі було нормою, що кілька родин жили в одній квартирі. Це було незручно, тому громадяни готові були йти на підлість, аби покращити умови життя для своєї родини.

На колег теж скаржились. Це був простий спосіб позбавитись сильного конкурента, отримати бажане підвищення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в радянських квартирах будували антресолі. На це було дві причини.