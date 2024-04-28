Ваши предки были хитрыми, как лисы, если фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, даже о характере ваших предков.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые давали хитрым людям. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были еще "лисами".

Среди этих фамилий языковед называет такие:

Хытрый;

Хытра;

Хытрень;

Хытреня;

Лысыця;

Лызун;

Лызунець;

Шахрай;

Шуя;

Прокоза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые ранее носила элита общества. В целом к этой категории граждан в разное время относили, например, художников, учителей и врачей. В приведенном в материале списке вы также можете проверить свою фамилию, так как многие сохранились до сих пор.

Также мы сообщали об украинских фамилиях, которые давали древним модникам. Они настолько хорошо следили за своим внешним видом, что получили свои фамилии именно по этой причине.