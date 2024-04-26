Найзагадковіші українські прізвища: мовознавці й досі ламають голову над ними

Їхніх носіїв збереглося доволі мало

Серед великого різномаїття українських прізвищ є й такі, походження яких і досі викликає питання у дослідників. Також невідомим залишається навіть їх значення.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. За його словами, в основі таких родових імен лежать штучно утворені слова.

"Існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні будовою", — зазначив він.

Ось деякі з таких прізвищ:

Баляба;

Галазика;

Сикилінда;

Піндра;

Цубера;

Нарепеха;

Джичка;

Джебка;

Шпуй;

Цюзь;

Пось.

Варто зазначити, що за даними генеалогічного товариства "Рідні", прізвище Пось налічує лише 159 носіїв.

Прізвище Баляба носять лише 170 людей по всій Україні.

Прізвище Цубера налічує 1791 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе надто гордовитим та самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали вправним кухарям. Аромат від приготованих ними страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки.