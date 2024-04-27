Дитина не відповідає на дзвінки? Як обійти беззвучний режим і додзвонитися

Ви зможете подати сигнал, якщо пристрій вашого чада в мережі

Батьки купують дітям смартфони, щоб будь-якої миті зв’язатися з ними і дізнатися, що все гаразд. Однак нерідко дитина відключає звук на уроці і забуває включити його, в результаті додзвонитися до неї неможливо. Винахідливі батьки вигадали, як розв'язати цю проблему.

Про те, як додзвонитися до дитини, коли її телефон перебуває у беззвучному режимі, розповідає сайт androidinsider. Річ у тім, що вимкнення звукового сигналу не блокує дзвінки й телефон продовжує залишатися в режимі прийому. При цьому є можливість подати на смартфон дитини звуковий сигнал, який не блокується беззвучним режимом, і його не можна не почути.

Щоб це зробити, потрібно використовувати програму батьківського контролю Family Link. У ній є можливість активувати сигнал небезпеки, який лунатиме навіть у разі включення дитиною беззвучного режиму. Для цього необхідно активувати відповідний пункт меню на пристрої дочки чи сина, і телефон почне видавати гучний монотонний звук.

Щоб усе вийшло, додаток Family Link має бути встановлений на смартфонах й батьків й дитини. Батьківський та дитячий облікові записи треба пов’язати один з одним. При цьому смартфон дитини має бути включеним та підключеним до інтернету. Передача команди про подачу звукового сигналу передається мережею й програма спочатку визначає місце розташування апарата, адже по суті, це пошукова функція.

Як подати звуковий сигнал дитині, коли її телефон у беззвучному режимі:

встановити додаток Family Link на свій телефон та телефон дитини;

запустити його на батьківському устрої;

відкрити вкладку "Місце розташування" та вибрати пристрій дитини;

коли програма визначить розташування телефону дитини, натиснути "Відтворити сигнал".

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