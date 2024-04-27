Батарея в айфоні прослужить довго: дотримуйтеся цих порад
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Деякі дії з телефоном призводять до швидкого зношення батареї
Батарея на айфоні може довго прослужити вам, якщо дотримуватися деяких простих правил. Зверніть увагу, що є речі, які категорично не можна робити під час зарядки. Оскільки пристрій може вибухнути.
Appleroom.ua зібрав кілька важливих порад, як продовжити експлуатацію батареї айфона.
- Не варто чекати, поки телефон розрядиться до нуля. Ставте на зарядку вже за 20-30%.
- Bluetooth, Wi-Fi, геолокацію є сенс вимикати, якщо вони вам не потрібні. Тоді пристрій буде залишатися зарядженим довше.
- Ніколи не ставте айфон під пряме сонячне проміння. Це погано позначається на стані батареї.
- Фонові програми треба теж вимикати, бо вони швидко розряджають гаджет.
- Не економте на якісному зарядному пристрої. Є висока ймовірність, що підробка швидко вийде з ладу.
Як зрозуміти, що батарею потрібно змінювати? Перевірити це дуже просто. Слід обрати розділ "Налаштування", тоді — "Акумулятор", після чого — "Заряд та справність акумулятора". Треба подивитися, чи активована опція управління продуктивністю. Якщо ні — тоді батарея добре працює й нема сенсу її змінювати.
Річ у тім, що опція керування продуктивністю вмикається тільки після різкого вимкнення телефона через брак ємності акумулятора. Якщо цей показник менший, ніж 80% — є привід задуматися про заміну батареї.
Утім, якщо вам комфортно користуватися айфоном, котрий швидко розряджається — можете продовжувати це робити. Нічого шкідливого у цьому немає.
Раніше "Телеграф" писав, які ознаки свідчать про те, що за вами слідкують через камеру телефона. Ви можете впізнати це за деякими діями.