Батарея в айфоні прослужить довго: дотримуйтеся цих порад

Деякі дії з телефоном призводять до швидкого зношення батареї

Батарея на айфоні може довго прослужити вам, якщо дотримуватися деяких простих правил. Зверніть увагу, що є речі, які категорично не можна робити під час зарядки. Оскільки пристрій може вибухнути.

Appleroom.ua зібрав кілька важливих порад, як продовжити експлуатацію батареї айфона.

Не варто чекати, поки телефон розрядиться до нуля. Ставте на зарядку вже за 20-30%.

Bluetooth, Wi-Fi, геолокацію є сенс вимикати, якщо вони вам не потрібні. Тоді пристрій буде залишатися зарядженим довше.

Ніколи не ставте айфон під пряме сонячне проміння. Це погано позначається на стані батареї.

Фонові програми треба теж вимикати, бо вони швидко розряджають гаджет.

Не економте на якісному зарядному пристрої. Є висока ймовірність, що підробка швидко вийде з ладу.

Як зрозуміти, що батарею потрібно змінювати? Перевірити це дуже просто. Слід обрати розділ "Налаштування", тоді — "Акумулятор", після чого — "Заряд та справність акумулятора". Треба подивитися, чи активована опція управління продуктивністю. Якщо ні — тоді батарея добре працює й нема сенсу її змінювати.

Річ у тім, що опція керування продуктивністю вмикається тільки після різкого вимкнення телефона через брак ємності акумулятора. Якщо цей показник менший, ніж 80% — є привід задуматися про заміну батареї.

Утім, якщо вам комфортно користуватися айфоном, котрий швидко розряджається — можете продовжувати це робити. Нічого шкідливого у цьому немає.

Раніше "Телеграф" писав, які ознаки свідчать про те, що за вами слідкують через камеру телефона. Ви можете впізнати це за деякими діями.