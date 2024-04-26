Достатньо кількох натискань на екран: простий спосіб прискорити роботу телефону

Проста інструкція зробити телефон швидше

Смартфон може працювати повільно з різних причин і є безліч способів усунути цю проблему. Перезапуск гаджета може бути найпростішим і найшвидшим рішенням.

Але є ще одна хитрість, яка значно пришвидшить роботу телефону. Необхідно змінити кілька налаштувань, радить El Espanol.

Як змусити телефон працювати швидше

Насамперед необхідно розблокувати приховані опції смартфона.

1. Зайдіть у налаштування смартфона, відкрийте розділ "Відомості про телефон", потім — "Відомості про програмне забезпечення".

Необхідно активувати "Режим розробника"

2. Знайдіть розділ "Номер версії" та натисніть на нього 7 разів поспіль.

3. Система видасть кілька повідомлень про прогрес увімкнення режиму, а потім повідомить про його активацію. Після цього стане доступним режим розробника.

4. Поверніться до попередньої сторінки та знайдіть пункт "Параметри розробника".

Прискорити роботу смартфона допоможе зміна налаштування графічного прискорювача.

Вимкнення деяких параметрів допоможе прискорити телефон

У меню параметра "Апаратне прискорення малювання" потрібно поставити галочку навпроти пункту "Прискорити роботу GPU" і навпроти пунктів "Відключення апаратного накладання" та "Увімкнення 4x MSAA".

Також слід змінити налаштування "Анімації вікон". Якщо потрібно прискорити відкриття вікон, варто зменшити значення до 0,5х або вимкнути анімацію повністю.

Завдяки цим діям робота смартфона значно пришвидшиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, через які телефон може не бачити зарядний пристрій. Деякі з них можна виправити самостійно.