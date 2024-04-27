Ребенок не отвечает на звонки? Как обойти беззвучный режим и дозвониться

Вы сможете подать сигнал, если устройство вашего чада в сети

Родители покупают детям смартфоны, чтобы в любой момент связаться с ними и узнать, что все в порядке. Однако нередко ребенок отключает звук на уроке и забывает включить его, в результате дозвониться до него невозможно. Изобретательные родители придумали, как решить эту проблему.

О том, как дозвониться до ребенка, когда его телефон находится в беззвучном режиме, рассказывает сайт androidinsider. Дело в том, что отключение звукового сигнала не блокирует звонки и телефон продолжает оставаться в режиме их приема. При этом есть возможность подать на смартфон ребенка звуковой сигнал, который не блокируется беззвучным режимом и его нельзя не услышать.

Чтобы это сделать, нужно использовать приложение родительского контроля Family Link. В нем есть возможность активировать сигнал бедствия, который будет звучать даже в случае включения ребенком беззвучного режима. Для этого необходимо активировать соответствующий пункт меню на устройстве дочери или сына, и их телефон начнет издавать громкий монотонный звук.

Чтобы все получилось, приложение Family Link должно быть установлено на смартфонах и родителя и ребенка. Родительская и детская учетные записи надо связать друг с другом. При этом смартфон ребенка должен быть включенным и быть подключенным к интернету. Передача команды о подаче звукового сигнала передается по сотовой сети и приложение сначала определяет местоположение аппарата, ведь по сути, это поисковая, а не вызывающая функция.

Как подать звуковой сигнал ребенку, когда его телефон в беззвучном режиме:

установить приложение Family Link на свой телефон и телефон ребенка;

запустить его на родительском устройстве;

открыть вкладку "Местоположение" и выбрать устройство ребенка;

когда приложение определит местоположение телефона ребенка, нажать "Воспроизвести сигнал".

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