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Любовний гороскоп Таро на травень: Терези викупаються в коханні, а Леви можуть виявитися "запасним" варіантом

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на травень
Зробили розклад Таро для кожного знаку Зодіаку на травень. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не всім стосунки принесуть радість у травні

Останній місяць весни 2024 року у багатьох ознаменується сприятливим періодом у стосунках, проте в деяких не обійдеться і без скандалів, складнощів та самотності.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на травень 2024 року.

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Ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:

Овен — перевернутий Туз пентаклів

Є якісь перешкоди для того, щоб Ви були щасливі у стосунках у травні. Можливо, цукерково-букетний період закінчився і володіння партнером не приносить радості, або Ви опинитеся у відносинах з розрахунку.

Телець – перевернута Верховна Жриця

У цьому положенні карта вказує, що в травні Ваша інтуїція та сприйняття будуть затуманені і виникнуть проблеми із співпереживанням людям, це дуже негативно позначиться і на особистих стосунках.

Близнюки — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви в травні можете почуватися самотньо, навіть якщо перебуватимете у стосунках. До того ж, ймовірно будуть маніпуляції в парі, — при цьому вони можуть бути як спрямовані проти Вас, так і виходити від Вас самих. Можливо, так станеться через Вашу неготовність відкрити партнеру.

Рак — Правосуддя

У розкладі на кохання ця карта говорить про можливий майбутній шлюб або вихід стосунків на наступний рівень, однак у відносинах буде не стільки пристрасті, скільки взаєморозуміння, логіки та готовності ділитися.

Лев — перевернутий Король кубків

Якщо Ви самотні, то наступного місяця швидше за все такими і залишитеся. Для решти ж карта пророкує мало хорошого, — стосунки у Вас найближчим часом можуть бути незрілими, Ваш партнер може не бажати працювати над стосунками або притримувати Вас як "запасний" варіант.

Діва — перевернута Трійка жезлів

У цьому положенні карта каже, що у Вас не просто так труднощі з протилежною статтю, — Ви зациклені на собі, не слухаєте порад і буваєте грубі, самі того не помічаючи. Попрацюйте над собою, замість того, щоб працювати над стосунками.

Терези — Імператриця

Ваші серцеві справи у травні складатимуться просто чудово. Ви незабаром можете одружитися або завести дитину, Ваше життя буде наповнене радістю та задоволенням.

Скорпіон — перевернена Шістка пентаклів

Карта обіцяє Вам самотність у травні. Навіть якщо Ви перебуваєте у стосунках, лише один із пари виявлятиме почуття, інший же буде просто все приймати, як йому зручно, не даючи нічого натомість.

Стрілець — перевернута Сімка мечів

У одиноких Стрільців особисте життя в травні не вдасться, і, більше того, їх можуть втягнути в чужі розбірки. Стрільців у стосунках ця карта попереджає про можливу зраду, відсутність довіри та взаєморозуміння.

Козоріг — перевернутий Самітник

У цьому положенні карта пророкує конфлікти та нестабільність у відносинах. Постарайтеся найближчим часом не виявляти зайвий егоїзм і не випробовувати стосунки на міцність — вони можуть не витримати.

Водолій — перевернутий Маг

У цьому положенні карта попереджає, що Вас у травні можуть чекати маніпуляції у стосунках, які не залишать місця для щирості та любові. Самотнім Водоліям краще і далі поки бути самотніми, якщо найближчим часом хтось і з’явиться, то наміри у нього будуть не кращими.

Риби — перевернута Шістка жезлів

Щастя в особистому житті може вислизнути у Вас буквально з-під носа, а у стосунках може назріти любовний трикутник. Обережніше з необачними вчинками цього місяця.

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