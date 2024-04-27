Любовный гороскоп Таро на май: Весы искупаются в любви, а Львы могут оказаться "запасным" вариантом

Не всем отношения принесут радость в мае

Последний месяц весны в 2024 году у многих ознаменуется благоприятным периодом в отношениях, однако у некоторых не обойдется и без скандалов, сложностей и одиночества.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на май 2024 года.

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Вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:

Овен — перевернутый Туз пентаклей

Есть какие-то препятствия для того, чтобы Вы были счастливы в отношениях в мае. Возможно, конфетно-букетный период закончился и обладание партнером не приносит радости, или же Вы окажетесь в отношениях по расчету.

Телец — перевернутая Верховная Жрица

В этом положении карта указывает, что в мае Ваша интуиция и восприятие будут затуманены и возникнуть проблемы с сопереживанием людям, — это весьма негативно скажется и на личных отношениях.

Близнецы — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы в мае можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.

Рак — Правосудие

В раскладе на любовь эта карта говорит о возможном скором браке или выходе отношений на следующий уровень, — однако в отношениях будет не столько страсти, сколько взаимопонимания, логики и готовности делиться.

Лев — перевернутый Король кубков

Если Вы одиноки, то в следующем месяце скорее всего таковыми и останетесь. Для остальных же карта пророчит мало хорошего, — отношения у Вас в ближайшее время могут быть незрелыми, Ваш партнер может не желать работать над отношениями или же держать Вас в качестве "запасного" варианта.

Дева — перевернутая Тройка жезлов

В этом положении карта говорит, что у Вас не просто так трудности с противоположным полом, — Вы зациклены на себе, не слушаете советов и бываете грубы, сами того не замечая. Поработайте над собой вместо того, чтобы работать над отношениями.

Весы — Императрица

Ваши сердечные дела в мае будут складываться просто чудесно. Вы вскоре можете вступить в брак или завести ребенка, Ваша жизнь будет наполнена радостью и удовлетворением.

Скорпион — перевернутая Шестерка пентаклей

Карта сулит Вам одиночество в мае. Даже если Вы состоите в отношениях, лишь один из пары будет проявлять чувства, другой же будет просто все принимать, как ему удобно, не давая ничего взамен.

Стрелец — перевернутая Семерка мечей

У одиноких Стрельцов личная жизнь в мае не задастся, и, более того, их могут втянуть в чужие разборки. Стрельцов в отношениях же эта карта предупреждает о возможном предательстве, отсутствии доверия и взаимопонимания.

Козерог — перевернутый Отшельник

В этом положении карта пророчит конфликты и нестабильность в отношениях. Постарайтесь в ближайшее время не проявлять излишний эгоизм и не испытывать чувства на прочность — они могут не выдержать.

Водолей — перевернутый Маг

В этом положении карта предупреждает, что Вас в мае могут ждать манипуляции в отношениях, не оставляющих места для искренности и любви. Одиноким Водолеям же лучше и дальше пока быть одинокими, — если в ближайшее время кто-то и появится, то намерения у него будут не лучшими.

Рыбы — перевернутая Шестерка жезлов

Счастье в личной жизни может ускользнуть у Вас буквально из-под носа, а в отношениях может назреть любовный треугольник. Осторожнее с опрометчивыми поступками в этом месяце.