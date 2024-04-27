Укр

Любовный гороскоп Таро на май: Весы искупаются в любви, а Львы могут оказаться "запасным" вариантом

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не всем отношения принесут радость в мае

Последний месяц весны в 2024 году у многих ознаменуется благоприятным периодом в отношениях, однако у некоторых не обойдется и без скандалов, сложностей и одиночества.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на май 2024 года.

Читайте также:

Вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:

Овен — перевернутый Туз пентаклей

Есть какие-то препятствия для того, чтобы Вы были счастливы в отношениях в мае. Возможно, конфетно-букетный период закончился и обладание партнером не приносит радости, или же Вы окажетесь в отношениях по расчету.

Телец — перевернутая Верховная Жрица

В этом положении карта указывает, что в мае Ваша интуиция и восприятие будут затуманены и возникнуть проблемы с сопереживанием людям, — это весьма негативно скажется и на личных отношениях.

Близнецы — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы в мае можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.

Рак — Правосудие

В раскладе на любовь эта карта говорит о возможном скором браке или выходе отношений на следующий уровень, — однако в отношениях будет не столько страсти, сколько взаимопонимания, логики и готовности делиться.

Лев — перевернутый Король кубков

Если Вы одиноки, то в следующем месяце скорее всего таковыми и останетесь. Для остальных же карта пророчит мало хорошего, — отношения у Вас в ближайшее время могут быть незрелыми, Ваш партнер может не желать работать над отношениями или же держать Вас в качестве "запасного" варианта.

Дева — перевернутая Тройка жезлов

В этом положении карта говорит, что у Вас не просто так трудности с противоположным полом, — Вы зациклены на себе, не слушаете советов и бываете грубы, сами того не замечая. Поработайте над собой вместо того, чтобы работать над отношениями.

Весы — Императрица

Ваши сердечные дела в мае будут складываться просто чудесно. Вы вскоре можете вступить в брак или завести ребенка, Ваша жизнь будет наполнена радостью и удовлетворением.

Скорпион — перевернутая Шестерка пентаклей

Карта сулит Вам одиночество в мае. Даже если Вы состоите в отношениях, лишь один из пары будет проявлять чувства, другой же будет просто все принимать, как ему удобно, не давая ничего взамен.

Стрелец — перевернутая Семерка мечей

У одиноких Стрельцов личная жизнь в мае не задастся, и, более того, их могут втянуть в чужие разборки. Стрельцов в отношениях же эта карта предупреждает о возможном предательстве, отсутствии доверия и взаимопонимания.

Козерог — перевернутый Отшельник

В этом положении карта пророчит конфликты и нестабильность в отношениях. Постарайтесь в ближайшее время не проявлять излишний эгоизм и не испытывать чувства на прочность — они могут не выдержать.

Водолей — перевернутый Маг

В этом положении карта предупреждает, что Вас в мае могут ждать манипуляции в отношениях, не оставляющих места для искренности и любви. Одиноким Водолеям же лучше и дальше пока быть одинокими, — если в ближайшее время кто-то и появится, то намерения у него будут не лучшими.

Рыбы — перевернутая Шестерка жезлов

Счастье в личной жизни может ускользнуть у Вас буквально из-под носа, а в отношениях может назреть любовный треугольник. Осторожнее с опрометчивыми поступками в этом месяце.

Теги:
#Прогноз Таро