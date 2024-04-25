Грошовий гороскоп Таро на травень: Раки покращать свої справи, а Тельцям не варто слухати чужі поради

Травень обіцяє бути фінансово непростим

Останній місяць весни 2024 року багатьом принесе деяку кризу та застій у роботі, проте деякі навпаки зможуть використати цей час для покращення свого становища.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми склали для всіх знаків Зодіаку на травень 2024 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — Ієрофант

Порада картки — грайте за правилами і продовжуйте докладати зусиль на роботі, і все буде добре. Однак, не забувайте, що не гроші зараз головне. Якщо Ви думали про продовження навчання, то Вам однозначно варто це зробити.

Телець — Диявол

У питанні грошей Диявол зазвичай говорить про велику спрагу грошей і концентрацію зусиль виключно на досягненні матеріальних благ, при цьому не "найчистішими" засобами. Ситуація може змусити Вас вчинити недобросовісно, про що Ви згодом, швидше за все, пошкодуєте. Порад оточуючих краще поки що не слухайте.

Близнюки — перевернутий Туз кубків

Поки всі блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового становища не виправдаються. Ваші спроби або не матимуть успіху, або Ви не зможете їх гідно реалізувати.

Рак — Маг

Просто так на Вас багатство не звалиться, але Ви безперечно досягнете успіхів завдяки праці та заповзятливості, — найближчий місяць буде сприятливим для цього.

Лев — перевернута Вежа

Ви у травні можете відчувати втрату мотивації та натхнення, небажання щось робити, може навіть дійти до безсоння та депресивного настрою, на тлі чого надходження нових фінансів очікувати не варто. Однак, якщо Ви шукали нову роботу, можливо саме зараз можете її знайти.

Діва — перевернута Дев’ятка пентаклів

Перевернутою ця карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Терези — П’ятірка пентаклів

Це карта поганих часів, тих самих "чорних днів", злиднів, руйнування та фінансових труднощів. У травні Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.

Скорпіон — перевернута П’ятірка кубків

Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу наново. Однак також карта каже, що Ви будете схильні переживати через проблеми, які самі собі вигадали, що може стати перешкодою.

Стрілець — Паж мечів

Чекайте у травні новин, пов’язаних із грошима. Також картка рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат і доходів, можливо переглянути свої плани — зараз для цього дуже сприятливий момент.

Козоріг — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі. Зробіть висновки із цієї ситуації.

Водолій — Лицар пентаклів

Ця карта каже, що Ви досягнете бажаних результатів, проте не зараз, а згодом, при цьому доведеться чесно попрацювати для цього. На легкі гроші розраховувати не варто і від ризиків поки що краще утриматися.

Риби — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете втратити контроль над емоціями, через що можуть бути проблеми та втрати, крах планів у найближчий місяць.