Врожай носитимете відрами: як правильно саджати редис
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Щоб отримати великий врожай редису, треба знати, коли та як саджати редис.
Редис — це не лише смачний та хрусткий овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він багатий на вітамін C, калій, фосфор та інші корисні речовини.
Щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його вибрати та посадити, але й створити сприятливі умови для його росту та розвитку.
Як посадити редис:
1. Вибір місця та часу посадки:
- Місце: Редис любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом.
- Час: Редис можна садити ранньою весною, як тільки зійде сніг, або восени, за 2-3 тижні до настання морозів.
2. Підготовка ґрунту:
- Ґрунт під посадку редису потрібно перекопати, видалити бур'яни та внести органічні добрива (перегній, компост).
- Ґрунт має бути пухким та вологим.
3. Посів:
- Насіння редису висівають рядами, на відстані 3-5 см один від одного.
- Глибина посіву — 1-2 см.
- Після посіву ґрунт потрібно злегка полити.
4. Догляд:
- Редис потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.
- Ґрунт навколо рослин потрібно розпушувати, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.
- Редис потрібно прополювати від бур'янів.
5. Збір врожаю:
- Редис можна збирати вже через 20-30 днів після посіву.
- Ознаками готовності редису до збирання є його твердість і яскравий колір.
- Збирати редис краще вранці, після поливу.
Порада:
Для того, щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його посадити та доглядати, але й вибрати відповідний сорт. Існує безліч сортів редису, які відрізняються термінами дозрівання, розміром плодів, кольором та смаком.
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