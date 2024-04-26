Врожай носитимете відрами: як правильно саджати редис

Щоб отримати великий врожай редису, треба знати, коли та як саджати редис.

Редис — це не лише смачний та хрусткий овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він багатий на вітамін C, калій, фосфор та інші корисні речовини.

Щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його вибрати та посадити, але й створити сприятливі умови для його росту та розвитку.

Як посадити редис:

1. Вибір місця та часу посадки:

Місце: Редис любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом.

Редис любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом. Час: Редис можна садити ранньою весною, як тільки зійде сніг, або восени, за 2-3 тижні до настання морозів.

2. Підготовка ґрунту:

Ґрунт під посадку редису потрібно перекопати, видалити бур'яни та внести органічні добрива (перегній, компост).

Ґрунт має бути пухким та вологим.

3. Посів:

Насіння редису висівають рядами, на відстані 3-5 см один від одного.

Глибина посіву — 1-2 см.

Після посіву ґрунт потрібно злегка полити.

4. Догляд:

Редис потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.

Ґрунт навколо рослин потрібно розпушувати, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

Редис потрібно прополювати від бур'янів.

5. Збір врожаю:

Редис можна збирати вже через 20-30 днів після посіву.

Ознаками готовності редису до збирання є його твердість і яскравий колір.

Збирати редис краще вранці, після поливу.

Порада:

Для того, щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його посадити та доглядати, але й вибрати відповідний сорт. Існує безліч сортів редису, які відрізняються термінами дозрівання, розміром плодів, кольором та смаком.

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