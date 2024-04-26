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Врожай носитимете відрами: як правильно саджати редис

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Редис потрібно правильно саджати (зображення створено за допомогою ШІ)
Редис потрібно правильно саджати (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Щоб отримати великий врожай редису, треба знати, коли та як саджати редис.

Редис — це не лише смачний та хрусткий овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він багатий на вітамін C, калій, фосфор та інші корисні речовини.

Щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його вибрати та посадити, але й створити сприятливі умови для його росту та розвитку.

Як посадити редис:

1. Вибір місця та часу посадки:

  • Місце: Редис любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом.
  • Час: Редис можна садити ранньою весною, як тільки зійде сніг, або восени, за 2-3 тижні до настання морозів.

2. Підготовка ґрунту:

  • Ґрунт під посадку редису потрібно перекопати, видалити бур'яни та внести органічні добрива (перегній, компост).
  • Ґрунт має бути пухким та вологим.

3. Посів:

  • Насіння редису висівають рядами, на відстані 3-5 см один від одного.
  • Глибина посіву — 1-2 см.
  • Після посіву ґрунт потрібно злегка полити.

4. Догляд:

  • Редис потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.
  • Ґрунт навколо рослин потрібно розпушувати, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.
  • Редис потрібно прополювати від бур'янів.

5. Збір врожаю:

  • Редис можна збирати вже через 20-30 днів після посіву.
  • Ознаками готовності редису до збирання є його твердість і яскравий колір.
  • Збирати редис краще вранці, після поливу.

Порада:

Для того, щоб отримати рясний врожай редису, важливо не лише правильно його посадити та доглядати, але й вибрати відповідний сорт. Існує безліч сортів редису, які відрізняються термінами дозрівання, розміром плодів, кольором та смаком.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще садити гарбуз у відкритий ґрунт. Також, ми писали, коли саджати редис навесні.

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