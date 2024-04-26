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Урожай будете носить ведрами: как правильно сажать редис

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Редис нужно правильно сажать (изображение создано с помощью ИИ)
Редис нужно правильно сажать (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы получить большой урожай редиса, нужно знать, когда и как сажать редис.

Редис – это не только вкусный и хрустящий овощ, но и источник витаминов и микроэлементов. Он богат витамином C, калием, фосфором и другими полезными веществами.

Чтобы получить обильный урожай редиса, важно не только правильно выбрать и посадить, но и создать благоприятные условия для его роста и развития.

Как посадить редис:

1. Выбор места и времени посадки:

  • Место: Редис любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой.
  • Время: Редис можно сажать ранней весной, как только сойдет снег или осенью, за 2-3 недели до наступления морозов.

2. Подготовка почвы:

  • Почву под посадку редиса нужно перекопать, удалить сорняки и внести органические удобрения (перегной, компост).
  • Почва должна быть рыхлой и влажной.

3. Посев:

  • Семена редиса высевают рядами, на расстоянии 3-5 см друг от друга.
  • Глубина посева – 1-2 см.
  • После посева почву нужно слегка полить.

4. Уход:

  • Редис нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Почву вокруг растений нужно разрыхлять, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
  • Редис нужно пропалывать от сорняков.

5. Сбор урожая:

  • Редис можно собирать уже через 20-30 дней после посева.
  • Признаками готовности редиса к уборке является его жесткость и яркий цвет.
  • Собирать редис лучше утром, после полива.

Совет:

Для того чтобы получить обильный урожай редиса, важно не только правильно его посадить и ухаживать, но и выбрать подходящий сорт. Существует множество сортов редиса, отличающихся сроками созревания, размером плодов, цветом и вкусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше сажать тыкву в открытую почву. Также мы писали, когда сажать редис весной.

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