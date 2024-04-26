Чем удобрить почву перед посадкой перцев и помидоров: два дешевых ингредиента

Никакой "химии", только натуральные подкормки

Растения в огороде нуждаются в удобрениях. Некоторые из них требуют "поддержки" уже при пересадке рассады в открытый грунт, что многие агрономы считают важным, аналогично посевному календарю. Это особенно актуально для помидоров и перцев.

Для увеличения урожайности томатов и перцев опытные дачники используют два ингредиента, которые распределяют по земле перед посадкой. Об этом пишет wona.

Чем подкормить почву перед посадкой рассады томатов и перца

Один из вариантов удобрения для рассады помидоров и перцев — пепел. Используя пепел, можно повысить качество роста как перцев, так и помидоров.

Как это сделать? Распределите по одной горсти золы в каждую лунку перед посадкой или равномерно посыпьте почву вокруг растений. Можно также приготовить раствор из золы для обработки листьев от мушек, смешав ее с водой. Важно отметить, что состав пепла может различаться. Например, зола от лиственных деревьев содержит кальций, хвойных — фосфор, виноградных и травяных — калий.

Еще одним полезным удобрением для рассады помидоров и перцев является кофейная гуща. Этот натуральный ингредиент также способствует разрыхлению почвы.

Как ее применить? Просто хорошо перемешайте гущу непосредственно перед высадкой рассады. Опытные огородники рекомендуют добавлять немного пепла, чтобы предотвратить окисление почвы.

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