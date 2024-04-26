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Як почистити картоплю без ножа: ви будете вражені

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Картоплю можна почистити і без ножа (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 26 квітня 2024, 09:16
Картоплю можна почистити і без ножа (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є дієві методи очищення картоплі без ножа.

Чистка картоплі — це не найулюбленіше заняття для багатьох з нас. Вона може бути брудною, а іноді й небезпечною, якщо ви не будете обережні з ножем.

На щастя, існує кілька простих способів почистити картоплю без ножа, які допоможуть вам заощадити час, уникнути бруду та зберегти ваші пальці в безпеці.

1. Губка для миття посуду:

Інгредієнти: губка для миття посуду, вода.

Інструкція:

  • Намочіть губку для миття посуду теплою водою.
  • Візьміть картоплину і потріть її губкою, щоб видалити шкірку.

2. Сольова ванна:

Інгредієнти: каструля, вода, сіль, картопля.

Інструкція:

  • Наповніть каструлю водою і додайте сіль.
  • Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і кип'ятіть протягом 2-3 хвилин.
  • Додайте картоплю в каструлю і варіть протягом 5-10 хвилин, або поки шкірка не почне відшаровуватися.
  • Злийте воду і трохи остудіть картоплю.
  • Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

3. Мікрохвильова піч:

Інгредієнти: мікрохвильова піч, паперові рушники, картопля.

Інструкція:

  • Покладіть картоплю на тарілку, застелену паперовими рушниками.
  • Накрийте картоплю ще одним шаром паперових рушників.
  • Поставте картоплю в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності протягом 3-4 хвилин, або поки шкірка не почне зморщуватися.
  • Обережно дістаньте картоплю з мікрохвильової печі і дайте їй трохи охолонути.
  • Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

4. Овочечистка:

Інгредієнти: овочечистка, картопля.

Інструкція:

  • Використовуйте овочечистку, щоб зняти з картоплі тонку смужку шкірки.
  • Поверніть картоплю і продовжуйте чистити, поки вся шкірка не буде видалена.
  • Будьте обережні, щоб не зняти занадто багато м'якоті картоплі.

5. Поліетиленовий пакет:

Інгредієнти: поліетиленовий пакет, сіль, картопля.

Інструкція:

  • Покладіть картоплю в поліетиленовий пакет.
  • Додайте 2-3 столові ложки солі в пакет.
  • Зав'яжіть пакет і добре струсіть його протягом 30-60 секунд.
  • Відкрийте пакет і очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

Порада:

Незалежно від того, який спосіб ви обираєте, завжди добре промийте картоплю чистою водою перед використанням.

Пам'ятайте, що безпека — це понад усе! Будьте обережні при роботі з гострими предметами, такими як ножі та овочечистки.

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