Як почистити картоплю без ножа: ви будете вражені

Є дієві методи очищення картоплі без ножа.

Чистка картоплі — це не найулюбленіше заняття для багатьох з нас. Вона може бути брудною, а іноді й небезпечною, якщо ви не будете обережні з ножем.

На щастя, існує кілька простих способів почистити картоплю без ножа, які допоможуть вам заощадити час, уникнути бруду та зберегти ваші пальці в безпеці.

1. Губка для миття посуду:

Інгредієнти: губка для миття посуду, вода.

Інструкція:

Намочіть губку для миття посуду теплою водою.

Візьміть картоплину і потріть її губкою, щоб видалити шкірку.

2. Сольова ванна:

Інгредієнти: каструля, вода, сіль, картопля.

Інструкція:

Наповніть каструлю водою і додайте сіль.

Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і кип'ятіть протягом 2-3 хвилин.

Додайте картоплю в каструлю і варіть протягом 5-10 хвилин, або поки шкірка не почне відшаровуватися.

Злийте воду і трохи остудіть картоплю.

Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

3. Мікрохвильова піч:

Інгредієнти: мікрохвильова піч, паперові рушники, картопля.

Інструкція:

Покладіть картоплю на тарілку, застелену паперовими рушниками.

Накрийте картоплю ще одним шаром паперових рушників.

Поставте картоплю в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності протягом 3-4 хвилин, або поки шкірка не почне зморщуватися.

Обережно дістаньте картоплю з мікрохвильової печі і дайте їй трохи охолонути.

Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

4. Овочечистка:

Інгредієнти: овочечистка, картопля.

Інструкція:

Використовуйте овочечистку, щоб зняти з картоплі тонку смужку шкірки.

Поверніть картоплю і продовжуйте чистити, поки вся шкірка не буде видалена.

Будьте обережні, щоб не зняти занадто багато м'якоті картоплі.

5. Поліетиленовий пакет:

Інгредієнти: поліетиленовий пакет, сіль, картопля.

Інструкція:

Покладіть картоплю в поліетиленовий пакет.

Додайте 2-3 столові ложки солі в пакет.

Зав'яжіть пакет і добре струсіть його протягом 30-60 секунд.

Відкрийте пакет і очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.

Порада:

Незалежно від того, який спосіб ви обираєте, завжди добре промийте картоплю чистою водою перед використанням.

Пам'ятайте, що безпека — це понад усе! Будьте обережні при роботі з гострими предметами, такими як ножі та овочечистки.

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