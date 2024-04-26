Як почистити картоплю без ножа: ви будете вражені
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є дієві методи очищення картоплі без ножа.
Чистка картоплі — це не найулюбленіше заняття для багатьох з нас. Вона може бути брудною, а іноді й небезпечною, якщо ви не будете обережні з ножем.
На щастя, існує кілька простих способів почистити картоплю без ножа, які допоможуть вам заощадити час, уникнути бруду та зберегти ваші пальці в безпеці.
1. Губка для миття посуду:
Інгредієнти: губка для миття посуду, вода.
Інструкція:
- Намочіть губку для миття посуду теплою водою.
- Візьміть картоплину і потріть її губкою, щоб видалити шкірку.
2. Сольова ванна:
Інгредієнти: каструля, вода, сіль, картопля.
Інструкція:
- Наповніть каструлю водою і додайте сіль.
- Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і кип'ятіть протягом 2-3 хвилин.
- Додайте картоплю в каструлю і варіть протягом 5-10 хвилин, або поки шкірка не почне відшаровуватися.
- Злийте воду і трохи остудіть картоплю.
- Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.
3. Мікрохвильова піч:
Інгредієнти: мікрохвильова піч, паперові рушники, картопля.
Інструкція:
- Покладіть картоплю на тарілку, застелену паперовими рушниками.
- Накрийте картоплю ще одним шаром паперових рушників.
- Поставте картоплю в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності протягом 3-4 хвилин, або поки шкірка не почне зморщуватися.
- Обережно дістаньте картоплю з мікрохвильової печі і дайте їй трохи охолонути.
- Очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.
4. Овочечистка:
Інгредієнти: овочечистка, картопля.
Інструкція:
- Використовуйте овочечистку, щоб зняти з картоплі тонку смужку шкірки.
- Поверніть картоплю і продовжуйте чистити, поки вся шкірка не буде видалена.
- Будьте обережні, щоб не зняти занадто багато м'якоті картоплі.
5. Поліетиленовий пакет:
Інгредієнти: поліетиленовий пакет, сіль, картопля.
Інструкція:
- Покладіть картоплю в поліетиленовий пакет.
- Додайте 2-3 столові ложки солі в пакет.
- Зав'яжіть пакет і добре струсіть його протягом 30-60 секунд.
- Відкрийте пакет і очистіть картоплю руками, знімаючи шкірку, яка легко відстане.
Порада:
Незалежно від того, який спосіб ви обираєте, завжди добре промийте картоплю чистою водою перед використанням.
Пам'ятайте, що безпека — це понад усе! Будьте обережні при роботі з гострими предметами, такими як ножі та овочечистки.
Також ми розповідали, як яйця допоможуть смачніше приготувати тушковану капусту. Також, пропонуємо рецепт картопляного пирога.