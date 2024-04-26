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Как почистить картофель без ножа: вы будете поражены

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Картофель можно почистить и без ножа (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 26 апреля 2024, 09:16
Картофель можно почистить и без ножа (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Имеются действенные методы очищения картофеля без ножа.

Чистка картофеля – это не самое любимое занятие для многих из нас. Она может быть грязной, а иногда и опасной, если вы не будете осторожны с ножом.

К счастью, существует несколько простых способов почистить картофель без ножа, которые помогут вам сэкономить время, избежать грязи и сохранить ваши пальцы в безопасности.

1. Губка для мытья посуды:

Ингредиенты: губка для мытья посуды, вода.

Инструкция:

  • Намочите губку для мытья посуды теплой водой.
  • Возьмите картофелину и потрите ее губкой, чтобы удалить кожуру.

2. Солевая ванна:

Ингредиенты: кастрюля, вода, соль, картофель.

Инструкция:

  • Наполните кастрюлю водой и добавьте соль.
  • Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и кипятите в течение 2-3 минут.
  • Добавьте картофель в кастрюлю и варите в течение 5-10 минут, или пока кожура не начнет отслаиваться.
  • Слейте воду и немного остудите картофель.
  • Очистите картофель руками, снимая легко расстоянную кожуру.

3. Микроволновая печь:

Ингредиенты: микроволновка, бумажные полотенца, картофель.

Инструкция:

  • Положите картофель на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
  • Накройте картофель еще одним слоем бумажных полотенец.
  • Поставьте картофель в микроволновку и готовьте на высокой мощности в течение 3-4 минут, или пока кожица не начнет сморщиваться.
  • Осторожно достаньте картофель из микроволновки и дайте ему немного остыть.
  • Очистите картофель руками, снимая легко расстоянную кожуру.

4. Овощечистка:

Ингредиенты: овощечистка, картофель.

Инструкция:

  • Используйте овощечистку, чтобы снять с картофеля тонкую полоску кожуры.
  • Поверните картофель и продолжайте чистить, пока вся кожура не будет удалена.
  • Будьте осторожны, чтобы не снять слишком много мякоти картофеля.

5. Полиэтиленовый пакет:

Ингредиенты: полиэтиленовый пакет, соль, картофель.

Инструкция:

  • Положите картофель в полиэтиленовый пакет.
  • Добавьте 2-3 столовых ложки соли в пакет.
  • Завяжите пакет и хорошо встряхните его в течение 30-60 секунд.
  • Откройте пакет и очистите картофель руками, снимая легко расстоянную кожуру.

Совет:

Независимо от того, какой способ вы выбираете, всегда хорошо промойте картофель чистой водой перед использованием.

Помните, что безопасность – это превыше всего! Соблюдайте осторожность при работе с острыми предметами, такими как ножи и овощечистки.

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