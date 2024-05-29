Сочные котлеты из индейки: простой рецепт для семейного ужина

Эти котлеты получаются очень нежными и сочными.

Сочные, ароматные, нежные именно такими должны быть идеальные котлеты. Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом котлет из индейки, которые станут украшением семейного ужина. Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

500 г фарша из индейки

1 луковица

1 белый батон

1 яйцо

100 мл молока

Соль, перец по вкусу

Панировочные сухари

Масло для жарки

Приготовление:

Лук мелко нашинкуйте. Батон замочите в молоке на 5 минут, а затем отожмите. Смешайте фарш с луком, яйцом, замоченным и отжатым батоном, солью и перцем. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Из фарша сформуйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета. Добавьте чуть-чуть воды на сковороду, накройте крышкой и тушите котлеты на медленном огне в течение 15-20 минут.

Готовые котлеты подаем с любимым гарниром. Также, предлагаем рецепт идеальных котлет из индейки.