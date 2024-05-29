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Сочные котлеты из индейки: простой рецепт для семейного ужина

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти котлеты просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 29 мая 2024, 15:07
Эти котлеты просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти котлеты получаются очень нежными и сочными.

Сочные, ароматные, нежные именно такими должны быть идеальные котлеты. Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом котлет из индейки, которые станут украшением семейного ужина. Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша из индейки
  • 1 луковица
  • 1 белый батон
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока
  • Соль, перец по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Лук мелко нашинкуйте.
  2. Батон замочите в молоке на 5 минут, а затем отожмите.
  3. Смешайте фарш с луком, яйцом, замоченным и отжатым батоном, солью и перцем. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Из фарша сформуйте котлеты.
  5. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  7. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
  8. Добавьте чуть-чуть воды на сковороду, накройте крышкой и тушите котлеты на медленном огне в течение 15-20 минут.

Готовые котлеты подаем с любимым гарниром. Также, предлагаем рецепт идеальных котлет из индейки.

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#Рецепт #Котлеты #еда-Телеграф