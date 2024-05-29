Сочные котлеты из индейки: простой рецепт для семейного ужина
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Эти котлеты получаются очень нежными и сочными.
Сочные, ароматные, нежные именно такими должны быть идеальные котлеты. Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом котлет из индейки, которые станут украшением семейного ужина. Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 500 г фарша из индейки
- 1 луковица
- 1 белый батон
- 1 яйцо
- 100 мл молока
- Соль, перец по вкусу
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Приготовление:
- Лук мелко нашинкуйте.
- Батон замочите в молоке на 5 минут, а затем отожмите.
- Смешайте фарш с луком, яйцом, замоченным и отжатым батоном, солью и перцем. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Из фарша сформуйте котлеты.
- Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
- Разогрейте растительное масло на сковороде.
- Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
- Добавьте чуть-чуть воды на сковороду, накройте крышкой и тушите котлеты на медленном огне в течение 15-20 минут.
Готовые котлеты подаем с любимым гарниром. Также, предлагаем рецепт идеальных котлет из индейки.