Соковиті котлети з індички: простий рецепт для сімейної вечері

Ці котлети виходять дуже ніжними та соковитими.

Соковиті, ароматні, ніжні — саме такими мають бути ідеальні котлети. Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом котлет з індички, які стануть окрасою сімейної вечері. Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

500 г фаршу з індички

1 цибулина

1 білий батон

1 яйце

100 мл молока

Сіль, перець за смаком

Панірувальні сухарі

Олія для смаження

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте. Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, а потім відіжміть. Змішайте фарш з цибулею, яйцем, замоченим і віджатим батоном, сіллю та перцем. Добре вимішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. З фаршу сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору. Додайте трохи води на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте котлети на повільному вогні протягом 15-20 хвилин.

Готові котлети подаємо з улюбленим гарніром. Також, пропонуємо рецепт ідеальних котлет з індички.