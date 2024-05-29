Соковиті котлети з індички: простий рецепт для сімейної вечері
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Ці котлети виходять дуже ніжними та соковитими.
Соковиті, ароматні, ніжні — саме такими мають бути ідеальні котлети. Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом котлет з індички, які стануть окрасою сімейної вечері. Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 500 г фаршу з індички
- 1 цибулина
- 1 білий батон
- 1 яйце
- 100 мл молока
- Сіль, перець за смаком
- Панірувальні сухарі
- Олія для смаження
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте.
- Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, а потім відіжміть.
- Змішайте фарш з цибулею, яйцем, замоченим і віджатим батоном, сіллю та перцем. Добре вимішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- З фаршу сформуйте котлети.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
- Розігрійте олію на сковороді.
- Обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору.
- Додайте трохи води на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте котлети на повільному вогні протягом 15-20 хвилин.
Готові котлети подаємо з улюбленим гарніром. Також, пропонуємо рецепт ідеальних котлет з індички.