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Соковиті котлети з індички: простий рецепт для сімейної вечері

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці котлети просто тануть в роті (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 29 травня 2024, 15:07
Ці котлети просто тануть в роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці котлети виходять дуже ніжними та соковитими.

Соковиті, ароматні, ніжні — саме такими мають бути ідеальні котлети. Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом котлет з індички, які стануть окрасою сімейної вечері. Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 500 г фаршу з індички
  • 1 цибулина
  • 1 білий батон
  • 1 яйце
  • 100 мл молока
  • Сіль, перець за смаком
  • Панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Цибулю дрібно наріжте.
  2. Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, а потім відіжміть.
  3. Змішайте фарш з цибулею, яйцем, замоченим і віджатим батоном, сіллю та перцем. Добре вимішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
  4. З фаршу сформуйте котлети.
  5. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
  6. Розігрійте олію на сковороді.
  7. Обсмажте котлети з двох сторін до золотистого кольору.
  8. Додайте трохи води на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте котлети на повільному вогні протягом 15-20 хвилин.

Готові котлети подаємо з улюбленим гарніром. Також, пропонуємо рецепт ідеальних котлет з індички.

Теги:
#Рецепт #Котлети #їжа-Телеграф