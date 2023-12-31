Самые лучшие СМС-пожелания на Новый год 2025: красивые стихи и яркие открытки

Не забудьте поздравить своих близких людей с новогодним праздником

Поздравляем вас с наступающим 2025-м! Через несколько дней мы шагнем в новый год. Не забудьте поздравить своих близких, друзей, коллег и всех, кто вам дорог — подготовьте яркие открытки и стихи для праздничного послания.

Для многих ожидание Нового года порой оказывается даже более захватывающим, чем сам праздник. Задолго до его наступления мы начинаем обмениваться поздравлениями, и вокруг уже звучат искренние пожелания здоровья, счастья и мирного неба над нашей страной.

"Телеграф" подготовил для вас красочные короткие поздравления в виде стихов для СМС, а также открытки и картинки с праздником Нового 2025 года, которыми вы можете поделиться с близкими и друзьями через социальные сети и мессенджеры.

Поздравления с Новым годом 2025: открытки и красивые стихи

Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!

Ёлка весело сверкает,

Наступает Новый год,

Пусть исполнит он желанья,

Счастья море принесёт!

С Новым годом поздравляю!

Пусть счастливым будет он,

Мир, добро, любовь и радость

Пусть несет он в каждый дом!

Пожелаю в Новый год

На все месяцы вперед

Мира, счастья и достатка,

Чтоб жилось легко и сладко!

Пусть в праздник новогодний

Приходит свет в сердца,

Добра, тепла, здоровья,

Успехов и добра!

Напомним, что 2025 год будет под влиянием Зеленой Деревянной Змеи. Согласно китайскому гороскопу, зодиакальный символ разозлиться, если на новогоднем столе будут некоторые продукты.