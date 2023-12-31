Самые лучшие СМС-пожелания на Новый год 2025: красивые стихи и яркие открытки
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Не забудьте поздравить своих близких людей с новогодним праздником
Поздравляем вас с наступающим 2025-м! Через несколько дней мы шагнем в новый год. Не забудьте поздравить своих близких, друзей, коллег и всех, кто вам дорог — подготовьте яркие открытки и стихи для праздничного послания.
Для многих ожидание Нового года порой оказывается даже более захватывающим, чем сам праздник. Задолго до его наступления мы начинаем обмениваться поздравлениями, и вокруг уже звучат искренние пожелания здоровья, счастья и мирного неба над нашей страной.
"Телеграф" подготовил для вас красочные короткие поздравления в виде стихов для СМС, а также открытки и картинки с праздником Нового 2025 года, которыми вы можете поделиться с близкими и друзьями через социальные сети и мессенджеры.
Поздравления с Новым годом 2025: открытки и красивые стихи
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!
В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
Ёлка весело сверкает,
Наступает Новый год,
Пусть исполнит он желанья,
Счастья море принесёт!
С Новым годом поздравляю!
Пусть счастливым будет он,
Мир, добро, любовь и радость
Пусть несет он в каждый дом!
Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперед
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!
Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!
Напомним, что 2025 год будет под влиянием Зеленой Деревянной Змеи. Согласно китайскому гороскопу, зодиакальный символ разозлиться, если на новогоднем столе будут некоторые продукты.