Новые правила голосования и выступлений "Большой пятерки": как измененится "Евровидение 2024"

Изменения касаются выступлений стран "Большой пятерки" и голосования

Сегодня, 7 мая, в шведском городе Мальме состоится "Евровидение 2024". Стало известно, что в этом году правила голосования и выступлений кардинально изменяться. Нововведений всего три.

Об этом сообщили на официальном сайте "Евровидения". Изменения будут касаться и участников, и зрителей.

Что именно изменится в выступлениях

Теперь страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также Швеция — страна, принимающая "Евровидение" в полуфинале, должны выступить вживую, а не как раньше, в записи. По словам организаторов "Евровидения", такие условия справедливы для всех участников.

Изменения по голосованию

Зрители будут теперь отдавать свои голоса сразу после выступления первого участника, а не как раньше, в конце конкурса. Такое нововведение, по словам организаторов, для того, чтобы фаны могли проголосовать за понравившееся выступление сразу.

Зрители из стран, не участвующих в "Евровидении", получат 24 часа для голосования. Для них голосование начнется после второй генеральной репетиции каждого полуфинала и продлится до выступлений участников в прямом эфире.

Организаторы "Евровидения" также сообщают, что это еще не все изменения, которые произойдут в 2024 году. Нас ждет еще одно важное нововведение.

Напомним, что Украину на "Евровидении" представят alyona alyona & Jerry Heil. По прогнозам букмекеров они долго занимали первое место, однако победу начали предсказывать другим участникам.