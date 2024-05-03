Миф о заработке или истинная правда? Почему в СССР дети собирали сушеных комаров

По некоторым версиям, полный килограмм мертвых насекомых можно было выменять даже на престижную машину – "Волгу"

Впечатления и развлечения в СССР заставляло малышей проявлять фантазию и придумывать игры, которые сейчас кажутся настоящим безумием. Так дети в Советском Союзе собирали сушеных комаров и соревновались, кто первым насобирает килограмм.

Но почему и зачем они так поступали? OBOZ.UA разобрался в происхождении этого мифа. А также в том, что заставляло детей заниматься такими удивительными вещами.

Исследователи городских легенд утверждают, что собиранием комаров дети занимались в 1970-х и 1980-х годах. Они сами распространяли между собой басню о том, что в аптеках начали принимать сушеных комаров и платить за это сумасшедшие деньги.

По некоторым версиям, полный килограмм мертвых насекомых можно было выменять даже на престижную машину – "Волгу".

Откуда пошли такие слухи, точно неизвестно. Но распространялись они с бешеной скоростью. Дети, страдавшие вечным советским дефицитом на все, наравне со взрослыми так воплощали свои мечты о достатке.

Зачем аптекам комары, маленькие советские граждане особо не задумывались. Но существовали версии, которые с помощью насекомых проводили какие-то медицинские исследования или социальные эксперименты.

Конечно, это была не единственная версия мифа, которая распространялась среди людей. Так, по другому варианту аптекам нужны были не целые комары, а только их хоботки. Вроде бы только таким образом можно было получить "Волгу". Более приземленный вариант в том, что наловленные насекомые аптекари продавали в зоомагазины для того, чтобы там из них делали корм для аквариумных рыб.

Что интересно собрать килограмм комаров никому из советских детей не удалось, хотя некоторые очень старались и даже собирались в группы, чтобы быстрее достичь цели. Поэтому со временем эту игру забыли и сейчас ее могут вспомнить только те, кто рос в те годы в СССР.

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