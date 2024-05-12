День матери 2024: нежные поздравления в открытках для самых родных

Это один из самых трогательных праздников в году

День матери отмечают в Украине каждый год во второе воскресенье мая. Это нежный праздник, в который мы поздравляем самых родных людей наших мам. Они дают нам жизнь, воспитывают, ухаживают и отдают всю свою заботу и внимание.

История праздника началась еще в прошлом веке. В 1908 году гражданка США Анна Джервис дала идею отмечать матерей. Она сделала это, чтобы в частности, почтить свою мать, которая рано ушла из жизни.

Женщина стала обращаться в государственные учреждения и законодательные органы, к различным влиятельным людям, чтобы установить такой праздник на государственном уровне.

Идею Анны Джервис приняли во внимание в 1910 году. С тех пор День матери начали отмечать в американском штате Вирджиния. Впоследствии матери стали приветствовать и в других штатах и странах мира.

В этот день традиционно поздравляют своих мам с праздником — дарят цветы, подарки, озвучивают самые теплые поздравления. Ведь именно мамы недосыпают ночей, жертвуют своими нуждами, отдают все, чтобы дети были счастливы.

День матери – это отличный повод проявить свою благодарность самым дорогим и сделать им приятно. "Телеграф" приготовил красивую подборку поздравлений в картинках для мам. Отправьте им такие открытки и они это точно оценят.

Ранее "Телеграф" писал, сколько выходных в мае 2024 года и какие праздники будут отмечать украинцы. Там есть важные даты, о которых не стоит забывать.