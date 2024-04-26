Мерзкая привычка: почему в СССР были распространены доносы и зачем их писали

Нередко к такому поступку опускались, чтобы получить дополнительную выгоду

В Советском Союзе, где жизнь обычного народа была бедной и серой, существовали гадкие и мерзкие привычки. К примеру, писать доносы на соседей и коллег.

Эта практика активно поддерживалась партией, ее называли "вкладом в развитие коммунизма". Как пишет "Новая газета Европы", к этому даже приучали детей.

Доносчиков в те времена было много, потому что они могли писать жалобы анонимно. А значит, не отвечать за свои слова. Но был большой минус для них – они сами могли в любой момент стать жертвой доноса и никак не смогли доказать свою невиновность.

Доносы писали даже на родственников. Пионер Павлик Морозов, "сдавший" своего отца коммунистам, был героем для партии. Его ставили в пример и призывали детей следовать его примеру. Однако навязать его образ как героя таки не удалось. Он стал примером предателя.

Куда чаще писали доносы на соседей. Это был циничный способ получить их квадратные метры. В Советском Союзе было нормой, что несколько семей жили в одной квартире. Это было неудобно, поэтому граждане готовы были идти на подлость, чтобы улучшить условия жизни своей семьи.

На коллег тоже жаловались. Это был простой способ избавиться от сильного конкурента, получить желаемое повышение.

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