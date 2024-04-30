В Украине планируют делать прививки прямо в аптеках, — Минздрав

На мероприятии, посвященном Всемирной неделе иммунизации, об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

"Телеграф" попросил прокомментировать данную инициативу Минздрава известного инфекциониста, Председателя национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.

"Речь идет о пунктах прививки, — пояснил "Телеграфу" Федор Лапий. — Подобных тем, которые были организованы в ТРЦ, ЦНАПах и т.д. во время вакцинации против Covid-19".

Эта инициатива может заработать осенью 2024 года. Речь не идет о принудительной организации таких пунктов в аптечных сетях и об обязательной вакцинации именно в этих точках для населения, объясняет эксперт. Суть нововведения в том, чтобы приблизить возможности иммунизации для украинцев к тем, кто предлагает европейцам или американцам.

"Мы давным-давно хотим, чтобы Украина соответствовала мировым нормам и внедряла мировые практики, — говорит Федор Лапий. — В США ты приходишь на парковку, в магазин, в аптеку — и там ты можешь привиться в специально оборудованных пунктах. Мы смогли проработать варианты пунктов массовой вакцинации во время пандемии COVID-19. Когда говорят, не было бы счастья, но беда помогла — это о нашем опыте.

Эксперт говорит, что это не "передача полномочий", а дополнительный сервис, вопрос комфорта для людей – жителей больших и средних городов и населения сельской местности.

"Осенью 2022 года Минздраву удалось провести определенный "пилот" проекта с одной из аптечных сетей, — рассказывает эксперт. — Ментальный барьер мы благодаря вакцинации от Covid преодолели, но нужно было проработать много организационных моментов".

К примеру, перед вакцинацией должно быть проведено медицинское освидетельствование. Кто его должен проводить? Данные о прививках должны быть внесены в электронную базу данных, то есть речь о доступе к этой базе данных и чувствительной информации и так далее.

Во время проведения прививок в экспериментальной аптечной сети их делали врачи. На будущее речь идет о возможности выполнения данной процедуры фармацевтами или медсестрами — после соответствующего обучения и внесения изменений в ряд регулирующих документов.

Осенью 2024 года государство будет делать акцент в проекте на вакцинации от гриппа. Однако планируется, что возможности данных пунктов в итоге будут шире. Горожанам будет удобно купить вакцину в аптеке и сразу получить дополнительную услугу – прививку. Есть пожилые люди, которым легче дойти до аптеки, чем до семейного врача. Такое нововведение может упростить доступ к прививкам не только горожанам, но и жителям отдаленных сел, ранее посещаемых мобильными бригадами. Или вынуждены были ехать в больницу, чтобы вакцинироваться.

Аптеки могут приобщаться к данному проекту добровольно. Также на усмотрение владельцев сетей, скорее всего, оставят вопрос — брать ли за услугу плату и в каком размере.