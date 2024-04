Тепер ще простіше: як зарядити телефон за допомогою іншого смартфона

Не завжди під рукою є павербанк та зарядний блок

Зарядка смартфона зазвичай займає багато часу і не завжди є можливість зробити це за допомогою розетки чи павербанка. На щастя, вам може допомогти інший телефон. А раніше ми розповідали, як заряджати телефон удвічі швидше.

Вам знадобиться лише один USB OTG-кабель, який продається у будь-якому спеціалізованому магазині. Лайфхаком поділилися на main.politeka.net.

Як зарядити телефон від іншого смартфона

Спочатку варто "озброїтися" кабелем USB OTG. Потім — з’ясувати, чи підтримує телефон Android OTG (On The Go). USB OTG Checker встановлюємо із Play Store і перевіряємо, чи підтримує його смартфон.

Далі підключаємося до іншого смартфона. Можна використовувати кабель USB OTG та звичайний кабель USB для заряджання. Тепер ваш друг може ділитися з вами зарядом телефона.

Як заряджати інші телефони смартфоном Google Pixel за допомогою Battery Share

Для початку на вашому Pixel повинно бути встановлене останнє оновлення. Якщо його немає, зробити це дуже просто в Play Store.

Відкриваємо "Параметри" і натискаємо "Акумулятор". Обираємо "Поділитися батареєю", а потім — "Використовувати спільний ресурс батареї". Якщо бажаєте, можна встановити ліміт заряду батареї та автоматичне заряджання.

