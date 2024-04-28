Міф про рис зруйнований: що робити, якщо ваш телефон впав у воду, корисні поради

Не намагайтеся відразу намагатися увімкнути пристрій

Якщо ваш телефон впав у воду, ви можете врятувати ваш гаджет. Є кілька важливих дій, які слід виконати, щоб батарея постраждала лише мінімально.

"Телеграф" розповідає, яких правил потрібно дотримуватись у такій ситуації. До речі, рис, який багато хто вважає порятунком для утопленого гаджета, зовсім не вихід.

В першу чергу потрібно вийняти батарею, а потім обернути телефон у серветки або паперові рушники і залишити в сухому місці, щоб він просох. Можна також використовувати силікагелеві мішечки для поглинання вологи.

Не спробуйте увімкнути гаджет, доки не пройде хоча б два дні. Якщо в ньому залишилася хоч частка воли, може статися замикання і телефон вже не повернути.

У жодному разі не підключайте гаджет до електромережі. Це також дуже важливе правило, яке не можна ігнорувати.

Не натискайте кнопки на гаджеті та не продуйте його. Через такі дії вода може розтектися по всьому телефону. Також не використовуйте для сушіння обігрівачі та фени.

Не варто використовувати рис, щоб висушити телефон. Хоча це найпоширеніший міф, що ця крупа допоможе, насправді це не так. Якщо дрібні частинки або лушпиння потрапить у пристрій, це лише сприятиме його виведенню з ладу.

Варто врахувати, що в домашніх умовах, без розбирання корпусу, практично неможливо досягти повного просушування телефону. Найкраще звернутися до сервісного центру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у жодному разі не можна заряджати телефон, щоб не нашкодити батареї.