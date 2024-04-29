Память на телефоне забита: как с этим бороться, 10 простых способов освободить место

Эти советы рассчитаны как на Android, так и на iPhone

Постоянная нехватка памяти на телефоне — это проблема, с которой сталкивались многие владельцы гаджетов. От этого устройство может начать подтормаживать и создавать дополнительные неприятности. Каждому важно знать, как быстро можно разобраться с забитой памятью.

Есть 10 простых действий, которые стоит выполнить, чтобы освободить память на телефоне. Об этом пишет "Апостроф".

Эти советы рассчитаны как на Android, так и на iPhone. Важно время от времени возвращаться к этим правилам и выполнять их повторно.

Очистить кэш в мессенджерах. Остаточные файлы занимают много места. К примеру. Если вы активный пользователь Telegram, то всего за сутки кэш может составить 1 гб и более. Удалить ненужные СМС и электронные письма. Ежедневно мы получаем на телефон и почту различные письма, будь-то реклама или другие сообщения. В любом случае они забивают память и их время от времени стоит удалять. Удалить редко используемые приложения. Хотя порой избавиться от какого-то приложения сложно, даже если оно и не используется, но это поможет освободить немалое количество памяти на телефоне. Скачать специальную программу. Есть программы, которые созданы для освобождения недостающей памяти девайса. Переместить приложения и файлы на micro SD или онлайн-сервисы хранения данных (облачные хранилища). Очистить историю браузера на телефоне. Удалить сохраненные беседы в чатах. После завершения диалога лучше всего сразу удалять чат с собеседником, чтобы не занимать лишнее место на телефоне. Избавиться от ненужных файлов. В телефоне может храниться музыка, подкасты, аудиокниги, которые вам уже не нужны. Однако они занимают много памяти и лучше их удалить. Пересмотреть галерею. Фото и видео занимают большое количество памяти. Следует просмотреть, какие из них вам уже не нужны и избавиться от них. Выключить "Фотопоток". Этот сервис на телефоне оптимизирует хранение фотографий и видеоматериалов. При отключении функции лишние мегабайты памяти, которые идут на работу сервиса, будут освобождены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если ваш мобильный телефон упал в воду. Рис в данном случае не поможет, следует использовать другие способы.