Нині вже забуті: які старовинні українські імена дали початок сучасним прізвищам (список)

Деякі з цих прізвищ і нині вельми розповсюджені

Величезна кількість українських прізвищ утворилися за часів козацької доби. Коли біглий селянин прибував на Запорізьку Січ, то мав обрати для себе нове ім’я, а побратими-козаки могли ще й влучне прізвисько вигадати, яке мов реп’ях чіплялося до людини й вже не відставало.

Деякі сучасні українські прізвища походять від старовинних українських імен, які більшість з нас ніколи й не чули. "Телеграф" зробив добірку родових імен, які утворилися саме таким чином. Допомогла нам в цьому робота мовознавця Юліана Редька.

Прізвища Жданюк, Жданов/Жданова, Ждан, Жданович Ждань, Жданенко, Жданко утворилися від стародавнього чоловічого імені Ждан.

Найбільш популярним серед зазначених прізвищ, згідно з даними порталу "Рідні" є прізвище Жданова. Воно налічує 3527 носіїв по всій країні.

Прізвища Микуляк, Микуленко, Микулянич, Микулин, Микулка та інші однокореневі походять від старовинного імені Микула (суч. Микола).

Найбільш популярним серед зазначених прізвищ є прізвище Микуляк. Воно налічує 1676 носіїв.

Прізвища Курило, Куриленко, Куриляк, Курилюк, Курилко, Курилова, Курильчук та інші однокореневі походять від старовинного імені Курило (суч. Кирило). Найбільш популярним серед зазначених прізвищ є прізвище Курило, яке за поширенням займає 514 місце і має аж 6367 носіїв по всій Україні.

Крім того, до прізвищ, що утворилися від стародавніх українських імен належать і такі, нині менш розповсюджені:

Прізвища Тибор, Тибур, Тібор, ймовірно, походять від старовинного імені Стибор

ймовірно, походять від старовинного імені Стибор Прізвища Шпитко, Шпить, Шпит, Шпитько і Шпитковськи й та інші однокореневі, ймовірно, утворені від старовинного імені Спитко

й та інші однокореневі, ймовірно, утворені від старовинного імені Спитко Прізвище Судомир походить від ім'я Судомир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища давали лідерам компанії. Перевірте у списку своє.