Сейчас уже забыты: какие старинные украинские имена дали начало современным фамилиям (список)

Некоторые из этих фамилий и сейчас очень распространены

Огромное количество украинских фамилий образовалось во времена казацкого времени. Когда беглый крестьянин прибывал на Запорожскую Сечь, то должен был выбрать для себя новое имя, а побратимы-казаки могли еще и меткое прозвище придумать, которое как банный лист цеплялось к человеку и уже не отставало.

Некоторые современные украинские фамилии происходят от старинных украинских имен, которые большинство из нас никогда не слышали. "Телеграф" сделал подборку родовых имен, образовавшихся именно таким образом. Помогла нам в этом работа языковеда Юлиана Редько.

Фамилии Жданюк, Жданов/Жданова, Ждан, Жданович, Ждань, Жданенко, Жданко образовались от древнего мужского имени Ждан.

Наиболее популярной среди указанных фамилий, согласно данным портала "Рідні" является фамилия Жданова. Она насчитывает 3527 носителей по всей стране.

Фамилии Микуляк, Микуленко, Микулянич, Микулин, Микулка и другие однокоренные произошли от старинного имени Микула (совр. Николай).

Наиболее популярной среди указанных фамилий является фамилия Микуляк. Она насчитывает 1676 носителей.

Фамилии Курило, Куриленко, Куриляк, Курилюк, Курилко, Курилова, Курильчук и другие однокорневые произошли от старинного имени Курило (совр. Кирилл). Наиболее популярной среди указанных фамилий является фамилия Курило, которая по распространению занимает 514 место и имеет 6367 носителей по всей Украине.

Кроме того, к фамилиям, которые образовались от древних украинских имен, относятся и такие, ныне менее распространенные:

Фамилии Тибор, Тибур, Тыбор, вероятно, произошли от старинного имени Стибор

вероятно, произошли от старинного имени Стибор Фамилии Шпитко, Шпит, Шпыт, Шпитько и Шпитковский и другие однокорневые, вероятно, образованы от старинного имени Спитко

и другие однокорневые, вероятно, образованы от старинного имени Спитко Фамилия Судомир происходит от имени Судомир.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свою.