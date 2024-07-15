Чим поливати часник у липні, щоб був величезним
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Якщо ви можете виростити великий часник, варто знати як його підживлювати.
Часник – це не лише ароматна й корисна приправа, але й справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. Він незамінний у кулінарії, а його цілющі властивості відомі з давніх часів. Проте, виростити по-справжньому великий часник, який вражає своїми розмірами, не так просто, як здається на перший погляд. Також, ми писали, як правильно поливати огірки, щоб вони не гірчили.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами й лайфхаками, які допоможуть вам виростити великий часник, що стане гордістю вашого городу!
1. Правильний вибір посадкового матеріалу:
- Озимий часник: Найкраще підходить для вирощування великих головок. Садять його восени, за 40-50 днів до настання стійких морозів.
- Яровий часник: Дає менший урожай, але може використовуватися як озимий та яровий.
- Зубки: Вибирайте здорові, щільні зубки без пошкоджень та гнилі.
2. Підготовка ґрунту:
- Часник любить пухкий, родючий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією.
- Заздалегідь перекопайте ґрунт, внесіть перегній або компост.
- Додайте мінеральні добрива (наприклад, суперфосфат) за 2-3 тижні до посадки.
3. Посадка часнику:
- Озимий часник: Садіть зубки на глибину 5-7 см, з відстанню між ними 10-15 см, а між рядами — 20-25 см.
- Яровий часник: Садіть зубки на глибину 4-5 см, з відстанню між ними 8-10 см, а між рядами — 15-20 см.
4. Догляд за часником:
- Регулярний полив: Не допускайте пересихання ґрунту, особливо в період активного росту та формування головок.
- Розпушування ґрунту: Регулярно розпушуйте ґрунт між рядами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.
- Підживлення: Протягом сезону можна провести 2-3 підживлення часнику мінеральними або органічними добривами.
- Захист від шкідників та хвороб: Регулярно оглядайте часник на наявність шкідників та хвороб. За потреби вживайте заходів для їхнього знищення.
5. Збір врожаю:
- Озимий часник збирають, коли листя починає жовтіти та лягати на землю (приблизно в кінці червня — на початку липня).
- Яровий часник збирають на 1-2 тижні пізніше.
- Викопайте часник акуратно, щоб не пошкодити головки.
- Просушіть часник на сонці протягом 2-3 днів, потім обріжте коріння та листя.
6. Зберігання часнику:
- Зберігайте часник у сухому, прохолодному та провітрюваному місці.
- Можна використовувати сітки, кошики або ящики з сітчастим дном.
Порада: Не садіть часник на одному місці більше 2-3 років поспіль. Це допоможе запобігти виснаженню ґрунту та поширенню хвороб.
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.