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Чим поливати часник у липні, щоб був величезним

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Часник вимагає правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ)
Часник вимагає правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви можете виростити великий часник, варто знати як його підживлювати.

Часник – це не лише ароматна й корисна приправа, але й справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. Він незамінний у кулінарії, а його цілющі властивості відомі з давніх часів. Проте, виростити по-справжньому великий часник, який вражає своїми розмірами, не так просто, як здається на перший погляд. Також, ми писали, як правильно поливати огірки, щоб вони не гірчили.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами й лайфхаками, які допоможуть вам виростити великий часник, що стане гордістю вашого городу!

1. Правильний вибір посадкового матеріалу:

  • Озимий часник: Найкраще підходить для вирощування великих головок. Садять його восени, за 40-50 днів до настання стійких морозів.
  • Яровий часник: Дає менший урожай, але може використовуватися як озимий та яровий.
  • Зубки: Вибирайте здорові, щільні зубки без пошкоджень та гнилі.

2. Підготовка ґрунту:

  • Часник любить пухкий, родючий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією.
  • Заздалегідь перекопайте ґрунт, внесіть перегній або компост.
  • Додайте мінеральні добрива (наприклад, суперфосфат) за 2-3 тижні до посадки.

3. Посадка часнику:

  • Озимий часник: Садіть зубки на глибину 5-7 см, з відстанню між ними 10-15 см, а між рядами — 20-25 см.
  • Яровий часник: Садіть зубки на глибину 4-5 см, з відстанню між ними 8-10 см, а між рядами — 15-20 см.

4. Догляд за часником:

  • Регулярний полив: Не допускайте пересихання ґрунту, особливо в період активного росту та формування головок.
  • Розпушування ґрунту: Регулярно розпушуйте ґрунт між рядами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.
  • Підживлення: Протягом сезону можна провести 2-3 підживлення часнику мінеральними або органічними добривами.
  • Захист від шкідників та хвороб: Регулярно оглядайте часник на наявність шкідників та хвороб. За потреби вживайте заходів для їхнього знищення.

5. Збір врожаю:

  • Озимий часник збирають, коли листя починає жовтіти та лягати на землю (приблизно в кінці червня — на початку липня).
  • Яровий часник збирають на 1-2 тижні пізніше.
  • Викопайте часник акуратно, щоб не пошкодити головки.
  • Просушіть часник на сонці протягом 2-3 днів, потім обріжте коріння та листя.

6. Зберігання часнику:

  • Зберігайте часник у сухому, прохолодному та провітрюваному місці.
  • Можна використовувати сітки, кошики або ящики з сітчастим дном.

Порада: Не садіть часник на одному місці більше 2-3 років поспіль. Це допоможе запобігти виснаженню ґрунту та поширенню хвороб.

Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.

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