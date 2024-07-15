Чем поливать чеснок в июле, чтобы был огромным

Если вы можете вырастить большой чеснок, следует знать, как его подкармливать.

Чеснок – это не только ароматная и полезная приправа, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Он незаменим в кулинарии, а его целебные свойства известны с давних времен. Однако, вырастить по-настоящему крупный чеснок, поражающий своими размерами, не так просто, как кажется на первый взгляд. Также мы писали, как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили.

Сегодня мы поделимся с вами секретами и лайфхаками, которые помогут вам вырастить большой чеснок, который станет гордостью вашего огорода!

1. Правильный выбор посадочного материала:

Озимый чеснок: Лучше всего подходит для выращивания больших головок. Сажают его осенью, за 40-50 дней до наступления устойчивых морозов.

Лучше всего подходит для выращивания больших головок. Сажают его осенью, за 40-50 дней до наступления устойчивых морозов. Яровой чеснок: Дает меньший урожай, но может использоваться как озимый и яровой.

Дает меньший урожай, но может использоваться как озимый и яровой. Выбирайте здоровые , плотные зубки без повреждений и гнили.

2. Подготовка почвы:

Чеснок любит рыхлую, плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Предварительно перекопайте почву, внесите перегной или компост.

Добавьте минеральные удобрения (например, суперфосфат) за 2-3 недели до посадки.

3. Посадка чеснока:

Озимый чеснок: Сажайте зубки на глубину 5-7 см, с расстоянием между ними 10-15 см, а между рядами – 20-25 см.

Сажайте зубки на глубину 5-7 см, с расстоянием между ними 10-15 см, а между рядами – 20-25 см. Яровой чеснок: Сажайте зубки на глубину 4-5 см, с расстоянием между ними 8-10 см, а между рядами — 15-20 см.

4. Уход за чесноком:

Регулярный полив: Не допускайте пересыхания почвы, особенно в период активного роста и формирования головок.

Не допускайте пересыхания почвы, особенно в период активного роста и формирования головок. Разрыхление почвы: Регулярно разрыхляйте почву между рядами, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Регулярно разрыхляйте почву между рядами, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. В течение сезона можно провести 2-3 подкормки чеснока минеральными или органическими удобрениями .

. Защита от вредителей и заболеваний: Регулярно осматривайте чеснок на наличие вредителей и заболеваний. При необходимости принимайте меры по их уничтожению.

5. Сбор урожая:

Озимый чеснок собирают, когда листья начинают желтеть и ложиться на землю (примерно в конце июня — начале июля).

Яровой чеснок собирают на 1-2 недели позже.

Выкопайте чеснок аккуратно, чтобы не повредить головку.

Просушите чеснок на солнце в течение 2-3 дней, затем обрежьте корни и листья.

6. Хранение чеснока:

Храните чеснок в сухом, прохладном и проветриваемом месте.

Можно использовать сетки, корзины или ящики с сетчатым дном.

Совет: Не сажайте чеснок на одном месте более 2-3 лет подряд. Это поможет предотвратить истощение почвы и распространение болезней.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.