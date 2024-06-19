Чим підгодувати болгарський перець у червні, щоб був великий: секрети рясного врожаю

Наші поради допоможуть вам виростити великий та смачний перець.

Перець – це не просто овоч, це справжня вітамінна бомба, яка додає яскравості та пікантності нашим стравам. Але як виростити перець, щоб він радував нас великими, соковитими та м'ясистими плодами? Також, ми писали, як отримати пишний кріп.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами вирощування перцю, які допоможуть вам отримати справжніх велетнів на вашому городі.

Вибір сорту та насіння

Сорт: Вибирайте сорти перцю, які підходять для вашого клімату та ґрунту. Для відкритого ґрунту рекомендуються ранньостиглі та середньостиглі сорти, для теплиць – пізньостиглі.

Вибирайте сорти перцю, які підходять для вашого клімату та ґрунту. Для відкритого ґрунту рекомендуються ранньостиглі та середньостиглі сорти, для теплиць – пізньостиглі. Насіння: Купуйте насіння перцю в спеціалізованих магазинах, звертайте увагу на термін придатності та стійкість до хвороб.

Підготовка ґрунту та розсади

Ґрунт: Перець любить пухкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. Перед посадкою перекопайте ґрунт, додайте перегній або компост.

Перець любить пухкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. Перед посадкою перекопайте ґрунт, додайте перегній або компост. Посів: Сіяти насіння перцю на розсаду можна в кінці лютого – на початку березня. Висійте насіння в ємності з вологим ґрунтом, на глибину 1-1.5 см.

Сіяти насіння перцю на розсаду можна в кінці лютого – на початку березня. Висійте насіння в ємності з вологим ґрунтом, на глибину 1-1.5 см. Догляд за розсадою: Помістіть ємності з розсадою в тепле, сонячне місце. Регулярно поливайте, підтримуйте оптимальну температуру (20-25°C) та вологість повітря.

Помістіть ємності з розсадою в тепле, сонячне місце. Регулярно поливайте, підтримуйте оптимальну температуру (20-25°C) та вологість повітря. Пікірування: Після появи 2-3 справжніх листків пікіруйте розсаду в окремі ємності.

Пересадка розсади у відкритий ґрунт

Час: Пересаджувати розсаду перцю у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до +15°C, а загроза нічних заморозків мине.

Пересаджувати розсаду перцю у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до +15°C, а загроза нічних заморозків мине. Підготовка ґрунту: Викопайте лунки на відстані 50-60 см одна від одної. Додайте в кожну лунку жменю компосту або перегною.

Викопайте лунки на відстані 50-60 см одна від одної. Додайте в кожну лунку жменю компосту або перегною. Пересадка: Обережно вийміть розсаду з ємностей, не пошкоджуючи коріння. Пересадіть розсаду в лунки, заглиблюючи до перших листків.

Обережно вийміть розсаду з ємностей, не пошкоджуючи коріння. Пересадіть розсаду в лунки, заглиблюючи до перших листків. Полив: Після пересадки рясно полийте розсаду.

Догляд за перцем у відкритому ґрунті

Полив: Регулярно поливайте перець, особливо в спекотну та суху погоду. Поливайте ґрунт вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя.

Регулярно поливайте перець, особливо в спекотну та суху погоду. Поливайте ґрунт вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя. Розпушування: Після поливу та дощів розпушуйте ґрунт між рослинами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

Після поливу та дощів розпушуйте ґрунт між рослинами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів. Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини та вологу у перцю.

Регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини та вологу у перцю. Підживлення: Під час вегетації можна 2-3 рази підгодувати перець розчином мінеральних або органічних добрив.

Під час вегетації можна 2-3 рази підгодувати перець розчином мінеральних або органічних добрив. Формування куща: Залежно від сорту, перець може потребувати формування куща. Видаляйте пасинки, залишаючи 1-2 головних стебла.

Залежно від сорту, перець може потребувати формування куща. Видаляйте пасинки, залишаючи 1-2 головних стебла. Захист від хвороб та шкідників: Регулярно оглядайте рослини на наявність ознак хвороб та шкідників. При необхідності проводьте обробки відповідними препаратами.

Збір урожаю

Збирати перець можна, коли він досягне характерного для сорту кольору та розміру. Зрізайте плоди гострим ножем, не зачіпаючи сусідні рослини.

коли він досягне характерного для сорту кольору та розміру. Зрізайте плоди гострим ножем, не зачіпаючи сусідні рослини. Щоб зберегти свіжість перцю, його можна заморозити або засушити.

Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.