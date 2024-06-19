Як отримати пишний кріп: поради досвідчених городників

Якщо ви хочете виростити великий кріп, варто правильно за ним доглядати.

Кріп – це не просто зелень, це справжня скарбничка вітамінів та мікроелементів, яка додає свіжості та аромату нашим стравам. Але як виростити кріп, щоб він був пишним, зеленим та радував рясним урожаєм? Також, ми писали, як виростити солодку малину.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами вирощування кропу, які допоможуть вам отримати справжнього "кропового велетня" на вашому городі.

Вибір місця та ґрунту

Місце: Кріп любить сонячні та теплі місця. Висаджуйте його на ділянках, захищених від вітру, де він буде отримувати достатньо сонячного світла.

Кріп любить сонячні та теплі місця. Висаджуйте його на ділянках, захищених від вітру, де він буде отримувати достатньо сонячного світла. Ґрунт: Кріп добре росте на пухких, родючих ґрунтах з нейтральною кислотністю. Перед посадкою перекопайте ґрунт, додайте перегній або компост.

Посів насіння

Час: Кріп можна сіяти ранньою весною, як тільки ґрунт прогріється до +5°C, а також влітку та під зиму.

Кріп можна сіяти ранньою весною, як тільки ґрунт прогріється до +5°C, а також влітку та під зиму. Глибина: Сіяти насіння кропу потрібно на глибину 1-2 см.

Сіяти насіння кропу потрібно на глибину 1-2 см. Відстань: Між рядами кропу рекомендується залишати 15-20 см, а між рослинами в ряду – 5-7 см.

Догляд за кропом

Полив: Кріп потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду. Поливайте ґрунт вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя.

Кріп потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду. Поливайте ґрунт вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя. Розпушування: Після поливу та дощів розпушуйте ґрунт між рослинами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

Після поливу та дощів розпушуйте ґрунт між рослинами, щоб забезпечити доступ повітря до коренів. Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини та вологу у кропу.

Регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини та вологу у кропу. Підживлення: Під час вегетації можна 2-3 рази підгодувати кріп розчином мінеральних або органічних добрив.

Збір урожаю

Збирати кріп можна, коли він досягне висоти 15-20 см. Зрізайте листя гострим ножем, не зачіпаючи верхівку рослини.

коли він досягне висоти 15-20 см. Зрізайте листя гострим ножем, не зачіпаючи верхівку рослини. Для кращого кущіння можна прищипнути верхівку кропу після того, як він виросте на 10-12 см.

можна прищипнути верхівку кропу після того, як він виросте на 10-12 см. Щоб зберегти свіжість кропу, його можна заморозити або засушити.

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