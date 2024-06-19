Чем прикормить болгарский перец в июне, чтобы был велик: секреты обильного урожая

Наши советы помогут вам вырастить большой и вкусный перец.

Перец – это не просто овощ, это настоящая витаминная бомба, придающая яркости и пикантности нашим блюдам. Но как вырастить перец, чтобы он радовал нас большими, сочными и мясистыми плодами? Также мы писали, как получить пышный укроп.

Сегодня мы поделимся с вами секретами выращивания перца, которые помогут вам получить настоящих великанов в вашем огороде.

Выбор сорта и семян

Сорт: Выбирайте сорта перца, подходящие для вашего климата и почвы. Для открытого грунта рекомендуются раннеспелые и среднеспелые сорта, для теплиц – поспелые.

Выбирайте сорта перца, подходящие для вашего климата и почвы. Для открытого грунта рекомендуются раннеспелые и среднеспелые сорта, для теплиц – поспелые. Семена: Купите семена перца в специализированных магазинах, обращайте внимание на срок годности и стойкость к болезням.

Подготовка почвы и рассады

Почва: Перец любит рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопайте почву, добавьте перегной или компост.

Перец любит рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопайте почву, добавьте перегной или компост. Посев: Сеять семена перца на рассаду можно в конце февраля – начале марта. Высейте семена в емкости с влажной почвой, на глубину 1-1.5 см.

Сеять семена перца на рассаду можно в конце февраля – начале марта. Высейте семена в емкости с влажной почвой, на глубину 1-1.5 см. Уход за рассадой: Поместите емкости с рассадой в теплое, солнечное место. Регулярно поливайте, поддерживайте оптимальную температуру (20-25 ° C) и влажность воздуха.

Поместите емкости с рассадой в теплое, солнечное место. Регулярно поливайте, поддерживайте оптимальную температуру (20-25 ° C) и влажность воздуха. Пикирование: После появления 2-3 настоящих листьев пикируйте рассаду в отдельные емкости.

Пересадка рассады в открытый грунт

Время: Пересаживать перцу в открытый грунт можно, когда почва прогреется до +15°C, а угроза ночных заморозков истечет.

Пересаживать перцу в открытый грунт можно, когда почва прогреется до +15°C, а угроза ночных заморозков истечет. Подготовка грунта: Выкопайте лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Добавьте в каждую лунку горсть компоста или перегноя.

Выкопайте лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Добавьте в каждую лунку горсть компоста или перегноя. Осторожно извлеките рассаду из емкостей, не повреждая корни . Пересадите рассаду в лунки, углубляясь до первых листьев.

Пересадите рассаду в лунки, углубляясь до первых листьев. Полив: После пересадки обильно полейте рассаду.

Уход за перцем в открытом грунте

Полив: Регулярно поливайте перец, особенно в жаркую и сухую погоду. Поливайте почву утром или вечером, избегая попадания воды на листья.

Регулярно поливайте перец, особенно в жаркую и сухую погоду. Поливайте почву утром или вечером, избегая попадания воды на листья. Разрыхление: После полива и дождей разрыхляйте почву между растениями, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

После полива и дождей разрыхляйте почву между растениями, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Прополка: Регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества и влагу перца.

Регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества и влагу перца. Питание: Во время вегетации можно 2-3 раза подкормить перец раствором минеральных или органических удобрений.

Во время вегетации можно 2-3 раза подкормить перец раствором минеральных или органических удобрений. Формирование куста: В зависимости от сорта, перец может потребовать формирование куста. Удаляйте пасынки, оставляя 1-2 главных стебля.

В зависимости от сорта, перец может потребовать формирование куста. Удаляйте пасынки, оставляя 1-2 главных стебля. Защита от заболеваний и вредителей: Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний и вредителей. При необходимости производите обработки соответствующими препаратами.

Сбор урожая

Собирать перец можно, когда он достигнет характерного для сорта цвета и размера. Срезайте плоды острым ножом, не затрагивая соседние растения.

когда он достигнет характерного для сорта цвета и размера. Срезайте плоды острым ножом, не затрагивая соседние растения. Чтобы сохранить свежесть перца, его можно заморозить или засушить.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.