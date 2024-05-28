Чим підживлювати моркву, щоб виросла великою та солодкою
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Якщо ви хочете виростити солодку та смачну моркву, варто обрати правильне добриво.
Морква – не лише смачний овоч, але й цінне джерело вітамінів та мікроелементів. Щоб виростити солодкі, хрусткі та великі коренеплоди, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, але й забезпечити їх необхідними поживними речовинами. Також, ми писали, які овочі можна вирощувати між рядами інших.
Чим же підживлювати моркву, щоб отримати багатий врожай?
1. Мінеральні добрива:
- Нітрофоска: це комплексне добриво, яке містить азот, фосфор та калій – основні елементи для росту та розвитку моркви. Нітрофоску можна використовувати як під час посіву, так і під час вегетації.
- Суперфосфат: фосфор – важливий елемент для формування коренеплодів. Суперфосфат рекомендується вносити восени під глибоку оранку.
- Сульфат калію: калій робить моркву більш солодкою та стійкою до хвороб. Сульфат калію можна використовувати як під час посіву, так і під час вегетації.
2. Органічні добрива:
- Перегній: перегній – це не лише джерело поживних речовин, але й покращує структуру ґрунту. Його можна вносити восени під глибоку оранку або навесні перед посівом.
- Компост: компост має схожі властивості, як і перегній. Його можна використовувати як під час посіву, так і під час вегетації.
- Зола: зола – це джерело калію та інших мікроелементів. Її можна використовувати як під час посіву, так і під час вегетації.
3. Народні засоби:
- Дріжджі: дріжджова підгодівля стимулює ріст моркви та покращує її смакові якості. Для її приготування розчиніть 10 г свіжих дріжджів у 10 л теплої води, додайте 1 ст. л цукру та залиште настоюватися протягом декількох годин. Перед поливом розведіть настій водою у пропорції 1:10.
- Йод: йод – це джерело мікроелементів, який стимулює ріст моркви та робить її більш стійкою до хвороб. Для його приготування розчиніть 2 краплі йоду в 10 л води. Полив йодним розчином рекомендується проводити 2-3 рази протягом вегетації.
- Борна кислота: борна кислота – це джерело бору, який важливий для формування коренеплодів. Для його приготування розчиніть 2 г борної кислоти в 10 л води. Полив борним розчином рекомендується проводити 1-2 рази протягом вегетації.
Важливо:
- Не перегодовуйте моркву, адже це може призвести до розтріскування коренеплодів та погіршення їх смакових якостей.
- Дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування та термінів внесення добрив.
- Поєднуйте мінеральні та органічні добрива для кращого ефекту.
- Регулярно поливайте моркву, especially during dry periods.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити на своїй ділянці великі, солодкі та соковиті моркви, які порадують вас і ваших близьких.
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