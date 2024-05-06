Як не зіпсувати джинси під час прання: сім правил, за які улюблені штани скажуть "дякую"

Важливим є не тільки сам процес прання, а й сушіння штанів

Джинси – обов’язковий елемент гардероба для багатьох, і багато хто вдається до різних трюків, щоб очистити їх. Однак неправильне прання може призвести до втрати кольору та форми у штанів з деніму.

Про часті помилки та важливі нюанси пише видання Express. Розповідаємо, як підготувати джинси до прання, як прати в машинці та як правильно сушити та прасувати штани, щоб не зіпсувати виріб. Ось, що не можна робити з джинсами:

1. Не видаляти плями

Перед тим як розпочати прання джинсів, очистьте всі плями за допомогою вологої ганчірки та м’якого мийного засобу. Це забезпечить бездоганну чистоту одягу.

2. Не вивертати навиворіт

Виверніть джинси навиворіт перед пранням, щоб зберегти їх колір і запобігти полинянню тканини.

3. Неправильний режим

Вибирайте щадний режим у пральній машині. Якщо ручне прання не підходить або здається занадто трудомістким, використовуйте делікатний цикл із холодною водою та невеликою кількістю м’якого мийного засобу.

4. Багато порошку

Прати джинси краще з використанням меншої кількості мийного засобу – приблизно половини рекомендованого об'єму.

5. Гаряча вода

Після прання бажано обполоснути джинси холодною водою, щоб ретельно видалити залишки мийного засобу.

6. Автоматична сушка

Замість сушильної машини краще вибрати природне висихання на мотузці чи вішалці. Використовуйте наступний трюк із сухим рушником: після прання загорніть джинси в сухий рушник, щоб видалити зайву вологу, перед тим як піддати їх сушінню на повітрі.

7. Прасування

Прасування варто уникати — краще розгладжувати складки руками, поки джинси ще вологі.

Фото: freepik

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