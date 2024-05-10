Единственный ее плюс – полезные плоды: почему нельзя высаживать калину у дома

Некоторые дачники обращаются не только к календарю садовода, но и читают народные приметы

В большинстве случаев калину не высаживают в саду из-за того, что она не может ужиться рядом с другими растениями. А если посадить ее у дома, то ссоры и проблемы вас точно не покинут.

Этот куст может нести большую энергетическую силу, влияющую на судьбу человека. Как сообщили в Rivne Media, калину точно не стоит сажать у дома из-за 2 негативных последствий, которые она принесет.

Почему нельзя сажать калину у дома

Народные приметы утверждают, что она:

будет привлекать негативную энергетику, колдунов и духов, которые могут навредить владельцам дома и их имуществу;

может вызвать недоразумения и ссоры, особенно между супругами, которые впоследствии могут расстаться.

Также не стоит сажать калину у дома, потому что она ассоциируется с трауром — ее часто высаживали на могилах, украшали цветами и ягодами гробы, а также проводили обряды.

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