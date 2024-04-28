Вбийте у стовбур старі цвяхи: лайфхак для збільшення врожаю яблуні

Перевірений часом метод

Яблуні можна зустріти практично у кожному саду. Дачнику, що вирощує яблука, потрібно терпіння, щоб насолодитися соковитими й хрусткими плодами. Через те, що яблуня не приносить плодів того ж року, коли її посадили. Але як тільки дерево виросте, має родити довгі роки. Особливо якщо вчасно обрізати гілки та захищати яблуню від шкідників.

Але якщо доросле дерево раптово перестало родити, доведеться застосувати так званий "шокуючий метод", про який повідомляє "На пенсії ".

Як збільшити врожай яблук

Щоб зібрати щедрий урожай, деякі садівники вбивають іржаві цвяхи у стовбур яблуні. Цей спосіб може бути дивним, але він перевірений часом. Він добре діє у тому випадку, якщо яблуня здорова, але витрачає сили лише на зріст, а не на зав’язування нових плодів. Суть методу у тому, щоб створити стресові умови для дерева.

Перед процедурою цвяхи необхідно продезінфікувати. Забивати їх потрібно на глибину 2-3 см під кутом приблизно 45 градусів. Перший цвях вбивають на висоті близько 70 см від ґрунту, а наступні два на висоті 30 см один від одного.

Цвяхи в яблуню вбивають або рано навесні, коли дерево ще може зібрати всі свої сили й пустити їх в утворення плодів, або пізно восени, практично перед заморозками, щоб отримати результат на наступний рік.

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