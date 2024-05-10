Безглузді ритуали: на що в СРСР даремно витрачали купу часу і якими тоді були "вибори"

Багато речей тоді робили просто тому, що треба, хоча ніякого сенсу від того не було

У Радянському Союзі було багато дивних соціальних явищ, які для сучасної людини здаються дикими. Тоді громадяни одягали однаковий сірий одяг, жили в постійних обмеженнях, а окрім цього ― витрачали багато часу на безглузді ритуали, нав’язані владою.

Комсомольські збори, зібрання на роботі, вибори (насправді без вибору) ― все це забирало багато часу, який громадяни могли б витратити більш приємно. Але тоді робили те, що вимагає влада, пише портал "Тексти".

Вибори у СРСР без "вибору"

Особливо цікаві у цьому контексті вибори до усіляких рад. Часто це виглядало наступним чином: людина приходить, щоб проголосувати, їй дають папірець з одним прізвищем. Вона повинна зробити свій вибір та кинути бюлетень в урну.

Проблема у тому, що це було чисто механічне дійство. Люди часто не знали, за кого вони голосують. Після "виборів" прізвище кандидата одразу ж забували.

Комсомольські збори

Ще один безглуздий ритуал в СРСР. Сенсу у ньому не було ніякого, а серйозності додавала промова з купою мовних кліше. До речі, її читали з листка.

Присутні просто сиділи і слухали, бо так треба. Ніхто не розумів, у чому сенс. Та й сенсу не було, бо це були збори заради зборів.

Цікаво, що в ті часи за будь-якої зручної нагоди зачитували список членів Політбюро ЦК КПРС. Тільки от ніхто їх не знав в обличчя і навряд би впізнав на вулиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в СРСР не святкували "День перемоги" 9 травня з таким розмахом, як у сучасній РФ. 17 років поспіль навіть вихідного не було в цей день.