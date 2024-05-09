Як з інкубатора: чому у СРСР люди одягались у скромне вбрання

Виділятись тоді було неприйнятно і навіть небезпечно

У Радянському Союзі мода була дуже дивною як для сучасної людини, бо всі носили майже однакові речі, до того ж вони були неяскравих кольорів. Найпопулярнішими аксесуарами тоді були хустки, які носили майже всі жінки.

Це був чи не єдиний спосіб додати фарб образу. У Радянському Союзі не просто так не було гарного одягу, так робили спеціально, щоб всі виглядали як "з одного інкубатору", повідомляє портал "Фільтр".

Як одягались люди у СРСР і чому

Скромні вбрання, тьмяні кольори та відсутність широкого асортименту ― ось як можна схарактеризувати моду часів Радянського Союзу. Тоді всі одягались "як з інкубатора".

Комуністична партія забороняла людям виділятись. Це було неприйнятно. У суспільстві людей засуджували за намагання бути не як усі, а влада і зовсім могла покарати. Тому громадяни у СРСР одягались та поводили себе максимально непримітно.

Чоловіки зазвичай носили пролетарський кашкет, піджак, звичайну сорочку і штани зі стрілками. Мало у кого було більш як два наряди.

Навіть звичайний одяг треба було ще придбати, тому нерідко в одному і тому ж ходили роками. Інколи його перешивали, щоб віддати іншому члену родини.

Жінки теж одягались не більш різноманітно. Звичайний наряд ― темна спідниця нижче коліна та світла блуза без декольте.

Спідня білизна у СРСР була негарною. Ніяких різнокольорових сіточок та мережив знайти не можна було. Деяким щасливицям вдавалось дістати щось гарне з-за кордону за великі кошти й по блату, але так щастило далеко не усім, бо імпорту в ті часи майже не було.

Колготки та панчохи більшості жінок теж були недоступні. Спочатку їх могли собі дозволити тільки жінки комуністів не на останній посаді. Але і згодом ці вироби були дефіцитними. Тому їх не викидали, а часто зашивали, а коли не можна було носити ― використовували у побуті.

У Радянському Союзі жінки носили комбінації. Довгі сорочки були елементами спідньої білизни. Але носили їх не для краси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за якими речами полювали модники у СРСР. Сьогодні ними вже нікого не здивуєш.