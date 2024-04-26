Перець не виросте, якщо посадите його біля цих рослин

Деяке сусідство може бути шкідливим для болгарського перцю

Перець на українських землях саджають доволі часто, адже цей овоч — смачний та корисний. Тож хочеться смакувати великими та м'ясистими плодами. Водночас потрібно звернути увагу на деякі нюанси під час посадки цієї культури. До речі, перець може бути різної статі, тому важливо їх відрізняти для приготування різних страв.

Річ у тім, що на урожай перцю значно мірою впливає, які рослини ростуть поруч, пише "На пенсії". Є ті культури, які заглушують цей овоч і заважають його розвитку. Також перець краще садити на сонячних ділянках, без протягів. Так він швидше дозріє.

Не варто садити перець біля помідорів. Річ у тім, що вони заражаються однаковими хворобами. Таким чином, ці рослини можуть передавати один одному різні інфекції і цим вбивати урожай. Ще один невдалий сусід — це картопля. А все тому, що як бульба, так і перець належать до одного сімейства — пасльонових. Їм обом характерні такі захворювання, як фітофтороз та альтернаріоз. Врахуйте це під час посадки. І третій овоч, який небажано садити біля перцю, — це баклажан. Причина полягає у тому, що ці овочі мають схожі потреби у вирощуванні, тому можуть змагатися за поживні речовини.

Досвідчені городники рекомендують садити перець біля кабачків, часнику, цибулі, моркви та капусти. Тоді плоди виростуть соковитими та великими.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які рослини не варто садити біля помідорів. Ці культури псують урожай томатів, тому слід знати, про які йдеться.