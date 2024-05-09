Врожай збиратиме відрами: чим підживити полуницю в період цвітіння

Якщо ви хочете отримати великий врожай полуниці - варто знати, чим правильно її підживлювати.

Соковита, ароматна полуниця – не лише улюблені ласощі дітей та дорослих, але й справжня вітамінна бомба. Сезон полуниці – це час, коли хочеться насолодитися свіжими ягодами вдосталь, заморозити їх на зиму та приготувати багато смачних страв.

Однак, щоб отримати рясний урожай, важливо не лише правильно посадити та доглядати за полуничними кущами, але й знати, чим їх підживити в період цвітіння.

Чому важливо підживлювати полуницю під час цвітіння?

Цвітіння – це критичний період для розвитку полуничної рослини.

В цей час формуються квітконоси, зав'язуються ягоди, закладаються основи для майбутнього врожаю.

Тому правильне підживлення в цей час може значно збільшити кількість та якість ягід.

Чим підживити полуницю під час цвітіння?

Існує декілька ефективних способів підживити полуницю під час цвітіння:

Мінеральні добрива: Найкраще використовувати комплексні мінеральні добрива, які містять азот, фосфор та калій.

Азот стимулює ріст зеленої маси та квітконосів, фосфор – сприяє закладенню бруньок та плодоутворенню, калій – підвищує стійкість рослини до хвороб та шкідників.

Народні засоби: Крім мінеральних добрив, можна використовувати й народні засоби, такі як:

Крім мінеральних добрив, можна використовувати й народні засоби, такі як: Настій золи: Зола – це джерело калію, яке легко засвоюється рослиною. Для приготування настою 300 г золи залити 10 л води, настояти протягом доби, потім процідити та полити полуничні кущі під корінь.

Зола – це джерело калію, яке легко засвоюється рослиною. Для приготування настою 300 г золи залити 10 л води, настояти протягом доби, потім процідити та полити полуничні кущі під корінь. Настій трав: Для підживлення полуниці можна використовувати настої кропиви, кульбаби, валеріани та інших трав. Ці настої не лише збагачують ґрунт поживними речовинами, але й стимулюють ріст та імунітет рослини.

Для підживлення полуниці можна використовувати настої кропиви, кульбаби, валеріани та інших трав. Ці настої не лише збагачують ґрунт поживними речовинами, але й стимулюють ріст та імунітет рослини. Дріжджова підгодівля: Дріжджові грибки сприяють розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті та стимулюють ріст рослини. Для приготування дріжджової підгодівлі 10 г сухих дріжджів розчинити в 10 л теплої води, додати 1 ст. л. цукру та настояти протягом 2-3 годин. Потім розбавити настій водою в пропорції 1:10 та полити полуничні кущі під корінь.

Як правильно підживлювати полуницю під час цвітіння?

Підживлення слід проводити вранці або ввечері, у суху погоду.

Перед підживленням ґрунт навколо полуничних кущів зволожити.

Добрива слід розводити водою згідно з інструкцією.

Не рекомендується поливати рослину добривами по листю.

Після підживлення ґрунт навколо полуничних кущів замульчувати соломою, сіном або тирсою.

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