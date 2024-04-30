Полуниця дасть небувалий урожай: підгодуйте її лише одним продуктом з водою

Дізнайтеся, чим підгодувати полуницю для кращого зросту

Якісна розсада важлива для того, щоб полуниця приносила хороший урожай. Але не менш важливим є місце, де вона росте, а також її сусіди по грядці.

Полуниці необхідні сонце, вологий ґрунт та постійне прополювання. Щоб ягоди були великі, солодкі та соковиті, необхідно вчасно позбавлятися бур’янів. Інакше вони заберуть із ґрунту цінні поживні речовини, які необхідні рослині для правильного зростання. Також варто використовувати домашнє натуральне добриво, яке стимулюватиме рослини рясно цвісти та, як наслідок, родити.

Як приготувати добрива для полуниці

Для приготування домашнього добрива для полуниці потрібні лише два інгредієнти — пекарські дріжджі та вода. Розчиніть 250 г живих дріжджів у літрі теплої води. Через дві години, коли дріжджі почнуть працювати, необхідно розбавити добрива – змішати з водою у пропорціях 1:10.

Поливайте полуницю поживною речовиною із дріжджів раз на два тижні. Робити це краще рано-вранці або ввечері в суху погоду. На один саджанець знадобиться приблизно склянка добрива.

Ця суміш стимулюватиме зростання розсади й щедріше цвітіння, а також захистить коріння від хвороб.

Важливо підгодовувати полуницю не лише навесні перед плодоношенням. Добрива рекомендується вносити тричі на рік — навесні, влітку та восени.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна садити поряд із капустою. Існує ризик втратити врожай.