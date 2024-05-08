Листя томатів жовтіє: у чому причина та як врятувати рослину

Прості способи зберегти рослину та врожай

Ні для кого не секрет, що від стану розсади та дорослого куща залежить врожайність рослини. Якщо зелене листя томатів тьмяніє і жовтіє, потрібно якнайшвидше з’ясувати причини проблеми.

Є кілька факторів, через які листя на кущиках томатів може стати жовтим. У більшості випадків це легко виправити, пише The spruce.

Що робити, якщо на томатах пожовтіло листя

Насамперед варто перевірити, чи не надто багато води отримує рослина. Надлишок вологи може викликати пожовтіння листя, а від нестачі листя томату стає сухим.

Листя томатів може пожовтіти, якщо їм не вистачає сонячного світла. Щоб добре рости та давати плоди, томати вимагають не менше 6-8 годин сонячного світла на день. Якщо листя розсади пожовтіло, перемістіть рослину в сонячне місце. Обрізайте дерева та чагарники навколо грядок з помідорами, щоб забезпечити доступ до рослин більшої кількості сонячного світла.

Листя може пожовтіти після пересадки розсади. Щоб уникнути цього, під час пересадки добре поливайте рослину. Ґрунт повинен бути вологий, але не сирий. Давайте достатньо води протягом чотирьох тижнів після пересадки. У цей період коріння добре укорінюється.

Внесення занадто великої кількості добрив може спричинити опік рослини, що призведе до пожовтіння листя. Така проблема найчастіше виникає у томатів, які вирощують у теплицях. Вилікувати опік добривами можна, промивши рослину водою. Ця обробка особливо ефективна для рослин, вирощених у контейнерах. Рясно поливайте до тих пір, поки вода не витече з дренажних отворів, щоб змити солі, що накопичилися, і надлишки добрив.

Дефіцит азоту також може спричинити пожовтіння листя. Якщо ви помітили, що старе і велике листя жовтіє або опадає, це може бути ознакою того, що молоде листя використовує весь доступний азот.

Блідо-зелений або жовтий колір наймолодшого і верхнього листя може вказувати на дефіцит заліза або хлороз заліза. Явним індикатором цього недоліку є те, що жилки листа можуть виглядати темно-зеленими, але лист, що залишився, блідий. Виправити це можна, якщо підкислити ґрунт.

Дефіцит магнію викликає пожовтіння, що нагадує цятки або плями на старому листі томату.Використовуйте добриво, яке містить такі мікроелементи, як залізо та магній.

Жовте листя з надмірним зморщуванням та миттєвим усиханням може бути ознаками грибкового захворювання. У такому разі необхідно викорчувати та викинути такий кущ.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не варто садити поряд із томатами. Невдалі "сусіди" гальмуватимуть зростання помідорів та залучатимуть на грядки шкідників.