Прикра помилка у догляді за півоніями: з таким доглядом вони ніколи не зацвітуть

Неквітучі півонії можуть стати величезним розчаруванням

Півонії – одні з найпопулярніших квітів, які прикрашають багато садів. Ці рослини при правильному догляді можуть тішити око не один рік. До того ж їх нескладно вирощувати.

Але іноді трапляється, що гарні бутони не хочуть розкриватися. У такому випадку потрібно приділити півонії в саду більше уваги й змінити догляд за ним.

Як доглядати півонії, щоб вони красиво цвіли

Півонії люблять сонячні або напівтінисті місця. Вони мають бути освітлені сонячним світлом щонайменше половину дня. Якщо у півоній не розпускаються бутони, можливо вони посаджені там, де занадто багато тіні. Також півонії необхідно берегти від протягу.

Півонії можуть рости практично на будь-якому ґрунті. Ідеально підходить середньощільний ґрунт, що утримує воду під час посухи й має pH 5-6. При цьому земля не повинна бути надто вологою, щоб коріння не загнивало.

Дуже важливо не садити півонії надто глибоко. Інакше у рослини буде велике листя, але при цьому будуть маленькі або взагалі відсутні бутони.

Півонії люблять вологу та регулярний полив. Але це не означає, що їм дуже подобається волога. Їх не слід поливати надто часто. Також необхідно стежити, щоб на листя не потрапляла зайва волога.

Ще одна причина, чому не цвітуть півонії – надмірна кількість добрива. Півонії, посаджені в багатий і родючий ґрунт, не потребують додаткового підживлення. У такому випадку квітам не завадить підживлення збалансованим добривом один раз на рік. Але якщо використовувати підживлення із занадто великим вмістом азоту, це може сприяти зростанню листя, але призведе до зменшення кількості бутонів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна знищувати мурах на півонії. Ці комахи також стимулюють цвітіння.