Досадная ошибка в уходе за пионами: с таким уходом они никогда не зацветут

Нецветущие пионы могут стать огромным разочарованием

Пионы – одни из самых популярных цветов, которые украшают многие сады. Эти растения при правильном уходе могут радовать глаз не один год. К тому же их несложно выращивать.

Но иногда случается, что красивые бутоны не хотят раскрываться. В таком случае нужно уделить пионам в саду больше внимания и изменить уход за ним.

Как ухаживать за пионами, чтобы они красиво цвели

Пионы любят солнечные или полутенистые места. Они должны быть освещены солнечным светом не менее половины дня. Если у пионов не распускаются бутоны, возможно они посажены там, где слишком много тени. Также пионы необходимо беречь от сквозняка.

Пионы могут расти практически на любой почве. Идеально подходит среднеплотная почва, удерживающая воду во время засухи и имеющая pH 5-6. При этом земля не должна быть слишком влажная, чтобы корни не загнивали.

Очень важно не сажать пионы слишком глубоко. Иначе у растения будут крупные листья, но при этом будут маленькие или вообще отсутствовать бутоны.

Пионы любят влагу и регулярный полив. Но это не означает, что им очень нравится влага. Их не следует поливать слишком часто. Также необходимо следить за тем, чтобы на листья не попадала лишняя влага.

Еще одна причина, почему не цветут пионы — чрезмерное количество удобрения. Пионы, посаженные в богатую и плодородную почву, не нуждаются в дополнительной подкормке. При таком условии цветам не помешает подкормка сбалансированным удобрением один раз в год. Но если использовать подкормку со слишком большим содержанием азота, это может способствовать росту листвы, но приведет к уменьшению количества бутонов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя уничтожать муравьев на пионах. Эти насекомые также стимулируют цветение.