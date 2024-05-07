Как правильно назвать пробку на украинском: в чем разница между "затором" и "корком"

В украинском языке есть оба слова, но не всегда их употребляют правильно, в соответствии с контекстом

Распространенной проблемой в больших городах есть скопление транспорта на дороге. Это мешает своевременно добраться до нужного места. Большинство из нас попадали в такую ситуацию. Но как правильно на украинском ее назвать знают далеко не все.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям, как правильно называть "дорожную пробку" — "затор" или "дорожній корок". В материале брали за основу объяснение известного языковеда и учителя украинского языка Александра Авраменко.

Он объяснил, что прежде всего нужно посмотреть значение этих слов в словаре.

"Корок" имеет три значения:

· кора пробкового дуба, используемая для различных нужд;

· затычка для бутылки из коры, вышеупомянутого дерева;

· то же, что каблук.

Кстати, затычки разного назначения также называют "пробкой".

Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению называется "затором". Это основное значение слова, поэтому правильно сказать "затор на дороге".

Итак, правильно сказать "затор на дорозі".

"А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом смысле, но оно тогда будет переносным", – отметил педагог.

Языковед добавил, что в деловом и публицистическом стилях – в документах и в новостях – желательно употреблять слово в прямом смысле, то есть "затор".

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