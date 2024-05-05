Українські слова розлетілись по всьому світу: як за кордоном звучить "борщ", "гопак", "гречка" та "черешня"
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"Телеграф" розповів, як називають наші милозвучні слова у різних куточках світу
Українська мова багата красивими та милозвучними словами. Вони започаткувались не лише в нашій державі, але й у інших країнах. Найбільше українізмів у польській мові.
Але і в російську потрапили також наші слова. Це бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр, повідомляє "Еспресо".
Деякі із них витіснили російські відповідники: "пасека" (рос. "пчельник"), "сырник" (рос. "творожник"), "хлебороб" (рос. "хлебопашец"), "стерня" (рос. "жнивьё"), "гречка" (рос. "гречиха").
До багатьох мов потрапило слово борщ:
боршч — білоруською
borsch — італійською
Borschtsch — німецькою
barszcz — польською
borș — румунською
Borscht — французькою
boršč — чеською
borscs — угорською.
З України розповсюдилось слово "козак". Хоча про його походження досі сперечаються.
Cossack — англійською
казак — білоруською
Kosak — німецькою
Kozak — польською
cazac — румунською
Cosaque — французькою
Cossack — чеською
kozák -угорською.
Світом поширилася назва танцю "гопак".
Hopak — англійською
гапак — білоруською
Hopak — іспанською
Hopak — італійською
Hopak — німецькою
Hopak — польською
Hopak — румунською
Hopak — французькою
Hopak — чеською
Hopak — угорською.
Слово "черешня" добре прижилося у слов'янських мовах.
чарэшня — білоруською
czeresnia (trzesnia) — польською
Відомим стало і слово "гречка". У російській воно витіснило "гречиху".
hreczka — польською
грэчка — білоруською
hrișcă — румунською.
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