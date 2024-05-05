Українські слова розлетілись по всьому світу: як за кордоном звучить "борщ", "гопак", "гречка" та "черешня"

"Телеграф" розповів, як називають наші милозвучні слова у різних куточках світу

Українська мова багата красивими та милозвучними словами. Вони започаткувались не лише в нашій державі, але й у інших країнах. Найбільше українізмів у польській мові.

Але і в російську потрапили також наші слова. Це бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр, повідомляє "Еспресо".

Деякі із них витіснили російські відповідники: "пасека" (рос. "пчельник"), "сырник" (рос. "творожник"), "хлебороб" (рос. "хлебопашец"), "стерня" (рос. "жнивьё"), "гречка" (рос. "гречиха").

До багатьох мов потрапило слово борщ:

боршч — білоруською

borsch — італійською

Borschtsch — німецькою

barszcz — польською

borș — румунською

Borscht — французькою

boršč — чеською

borscs — угорською.

З України розповсюдилось слово "козак". Хоча про його походження досі сперечаються.

Cossack — англійською

казак — білоруською

Kosak — німецькою

Kozak — польською

cazac — румунською

Cosaque — французькою

Cossack — чеською

kozák -угорською.

Світом поширилася назва танцю "гопак".

Hopak — англійською

гапак — білоруською

Hopak — іспанською

Hopak — італійською

Hopak — німецькою

Hopak — польською

Hopak — румунською

Hopak — французькою

Hopak — чеською

Hopak — угорською.

Слово "черешня" добре прижилося у слов'янських мовах.

чарэшня — білоруською

czeresnia (trzesnia) — польською

Відомим стало і слово "гречка". У російській воно витіснило "гречиху".

hreczka — польською

грэчка — білоруською

hrișcă — румунською.

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