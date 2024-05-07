Доставайте зонты и теплую одежду: в ближайшие дни Украину ожидают ливни и заморозки

Распогодится к выходным

В Украину идут дожди и заморозки. Во вторник, 7 мая, значительную часть страны накроют грозы и порывистый ветер.

"До конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Во вторник днем по всей стране кроме восточных и Херсонской областей, а также Крыма, будут идти дожди с грозами. Днем прогнозируется 17-26 градусов тепла.

Карта погоды на 7 мая

Уже на следующий день, в среду, 8 мая, в северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности грунта ожидаются заморозки до -5 градусов. В последующие дни (9 и 10 мая), они распространятся на всю Украину кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья.

Карта погоды на 8 мая

Дожди в среду пройдут в некоторых западных, восточных и южных областях, а также на Запорожье и Кировоградщине. Ночью столбики термометров будут показывать +3 +13 градусов, днем воздух прогреется до 13-21 градуса с отметкой "плюс".

В четверг, 9 мая, дожди с грозами прогнозируются в Ивано-Франковской области, на Закарпатье и в Крыму, на остальной территории страны без осадков. Ночью будет 3-10 градусов тепла, днем +10 +21 градус.

Карта погоды на 9 мая

В пятницу, 10 мая, дожди пройдут в части западных областей. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +9 (в Крыму +10) градусов, днем синоптики прогнозируют 12-19 градусов тепла.

Карта погоды на 10 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Жителям и гостям столицы следует готовиться к понижению температуры и иногда к дождям.