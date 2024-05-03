Не поспішайте викидати: ганчірки для прибирання можна освіжити апельсином

Вам знажобляться ці поради

Хтось любить прибирати у будинку через те, що вважає це своєрідною медитацію, а для декого це заняття є нічим іншим, як прокляттям. Однак, якщо у вас не має улюбленої помічниці, яка могла б привести житло до ладу, доведеться прибирати самостійно.

Не останню роль у цьому грають губки — ними витирають пил та підлогу, а також важкодоступні поверхні. Експерти рекомендують регулярно змінювати губку, не рідше, ніж раз на тиждень. Однак ми підкажемо, як її можна "реанімувати" за допомогою апельсину, інформують на порталі "Ukr.Media".

Як освіжити губку за допомогою апельсину

Спочатку необхідно ретельно випрати таку ганчірку. Можна занурити її у відро з окропом, попередньо додавши трохи мила, залишити на деякий час та виправи вручну. Також її можна випрати у пральній машині разом з іншими аналогічними речами, такими як губка для миття підлоги чи посуду. За допомогою цього процесу більшість бактерій знищиться і ганчірка стане чистішою.

Далі потрібно підготувати зручну посудину. Влити в неї три ложки звичайного оцту і трохи апельсинового соку. Після цього додати натерту цедру апельсина та ретельно змішати усі компоненти. Занурити у цей розчин ганчірку та почекати 30 хвилин. Після цього необхідно її вийняти, сполоснути чистою водою та залишити до повного висихання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити плиту від жиру. Також, ми писали, чим очистити тефлонову сковорідку, що пригоріла.